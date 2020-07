Empresario sampedrano proporciona gratuitamente el equipo para la instalación de hospital móvil

San Pedro Sula. Gerardo Torres es un hondureño solidario que ha puesto a disposición del Estado y de manera gratuita el equipo y los colaboradores de su empresa para el montaje del hospital móvil que se instalará en San Pedro Sula a partir de este lunes, 27 de julio, para reforzar el combate de la pandemia de covid-19.

“La verdad es que como hondureño y ser humano es inevitable ver de qué manera podemos nosotros contribuir por el bien común de todos los hondureños para vencer la pandemia que nos agobia”, dijo el empresario.

Torres, quien es dueño de la empresa Electro Repuestos, participó este sábado en el recorrido que varias autoridades gubernamentales hicieron por el predio donde será instalado el hospital móvil en San Pedro Sula.

Añadió que “Dios me ha bendecido y he nacido en un país en donde he podido salir adelante. Ahora me toca a mí poner de mi parte de lo que el Señor me ha dado”.

Torres aseguró que por el tiempo que sea necesario “pondré mis colaboradores y equipo de montacargas, grúas y todo lo que sea necesario para la colocación de estos hospitales móviles”.

Finalmente llamó a los hondureños y empresarios en particular “a unirse, a dejar de criticar, y ver la manera de construir positivamente, para poder vencer esto que nos afecta a todos”.

“Hay que unirnos por Honduras”, reiteró Torres.