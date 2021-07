En reunión con mesa de trabajo: Gobierno prioriza proyectos de rehabilitación de bordos en el Valle de Sula

En el marco de la reconstrucción del país y ante la llegada de nuevos fenómenos naturales, la mesa de la comisión especial que evalúa la rehabilitación de bordos en más de 13 municipios del Valle de Sula estableció una hoja de ruta que define la priorización de proyectos para ejecutarse en lo que resta del Gobierno actual.

La mesa de trabajo para la rehabilitación de bordos sostuvo una reunión con el ministro secretario privado de la Presidencia de la República, Ricardo Cardona, con el objetivo de conocer los avances de la rehabilitación del sistema hidráulico en el Valle de Sula.Las autoridades definieron que la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS) debe priorizar proyectos a ejecutar, con el interés de salvaguardar la seguridad de todas las comunidades vulnerables en periodos de lluvia.Cardona, declaró que “los bordos son paliativos hay que construir los bordos para que no perdamos vidas humanas, no se inunden territorios cultivados y que representan el desarrollo social y económico de la zona”.El funcionario indicó que estas acciones son planificadas a corto plazo y de carácter urgente, y refirió que “las acciones a largo plazo son: la creación y construcción de represas, dragado de los ríos, la reforestación de todo lo que tiene que ver el Valle de Sula”.Sostuvo que el Gobierno central y las instituciones públicas, privadas y sociedad civil deben trabajar en conjunto para ejecutar los planes a largo y mediano plazo con el único objetivo de darle seguridad a todo el Valle de Sula.Cardona destacó que “vamos a presentar en lo que vamos a trabajar de aquí a seis meses, cuando termine este Gobierno. A eso le agregamos que vamos a dejar presupuestadas las acciones a mediano y largo plazo para el próximo Gobierno”.En ese sentido, Cardona manifestó que es importante realizar un plan de comunicación integral en pro de darle a conocer a la población los proyectos que se están realizando y cómo se abordan estas acciones para garantizar calidad en los trabajos realizados.Por su parte, el ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización y presidente de la junta directiva de la CCIVS, Leonel Ayala, expresó que “hay otras obras que hay que hacer, como los dragados, reconstrucción de represas y reforestación son parte de un plan integral que debemos ejecutar”.“La rehabilitación de bordos para el 2021 ya va alrededor de 60 kilómetros de los 80 que debemos reparar, que es un buen resultado”, aseveró.Ayala consideró que “es importante que los medios de comunicación tengan una conciencia al momento de informar, que sea justo y que no sea para causar algún nivel de miedo”.“Vamos conteniendo ese espíritu y poco a poco hay que descontaminar el ingrediente político de estos temas”, añadió.Posteriormente las autoridades del Gobierno y mesa de trabajo para la rehabilitación de bordos supervisaron el proyecto finalizado en los tramos de bordo del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.Período cortoJuan Bendeck, empresario veedor de El Progreso (Yoro), y quien también participó en la reunión, dijo que “sabemos que no se va poder terminar todo esto. El trabajo de la rehabilitación del Valle de Sula toma varios meses y lastimosamente estamos en un periodo corto con el actual Gobierno”.Añadió que “lo más importante es que sigan trabajando y siguen trabajando, de repente con mayor calidad. Hemos escuchado a los representantes de las compañías supervisoras, que son empresas serias, hablando de la calidad de bordos que se han hecho”.“No nos hagamos la idea de que este Gobierno va a terminar todo. Al próximo Gobierno le toca seguir haciendo trabajos y al Gobierno que le siga, si esto es un trabajo permanente”, explicó Bendeck.En la reunión también participaron la designada presidencial María Antonia Rivera Osmín Bautista, representante Consejo Hondureño de la Empresa Privada autoridades de la CCIVS, contratistas, autoridades de Copeco, gremio agroproductor del valle, sector maquilador y veedores sociales del Foro Nacional de Convergencia (Fonac).Datos* Avance global de un 76% en la ejecución de los proyectos para la rehabilitación del sistema hidráulico del Valle de Sula.* 447 millones de lempiras invertidos en 58 proyectos de rehabilitación de bordos.