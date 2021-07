En un 10% ha incrementado la pobreza y la pobreza extrema en el país

El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, lamentó que la pobreza y la extrema han incrementado en un 10 por ciento en los últimos años.

El empresario mencionó también que la clase media y la menos favorecida del país son las que han sido altamente afectadas por la pandemia del COVID-19 como en todo los lugares del mundo.La pandemia obligó a medidas de confinamiento, lo que disminuyó drásticamente la movilidad de personas y por ende la dinamización del comercio a nivel nacional, ocasionando en 2020 una caída del Producto Interno Bruto (PIB) 9 por ciento.“La pobreza aumentó 10 puntos en Honduras de acuerdo a los organismos que realizan estas mediciones”, expresó Medina.“Aumentó no sólo la pobreza sino también la extrema pobreza y eso es lo que tenemos que combatir en Honduras”, consideró.Medina expresó que desigualdades siempre van a existir en la sociedad, pero lo que no se debe admitir es que exista un alto nivel de pobreza en Honduras.Medina aseguró que “el sector privado hace su esfuerzo en invertir y generar empleo, no obstante, lo que haría falta es lograr una concordancia a fin de sacar adelante a todo el país”.Dato-En un 10 por ciento ha aumentado la pobreza y la pobreza extrema en el país