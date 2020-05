ENEE verifica medición de Energía Honduras por denuncias de promedios

El interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Gabriel Perdomo, informó hoy que están verificando los cobros promediados que ha hecho la Empresa Energía Honduras (EEH).

Explicó a través de la Gerencia de Distribución se han conformado cuadrillas para que vayan a la calle y atiendan las denuncias de promedios del consumo que se han hecho en los últimos meses a los clientes de la estatal eléctrica.

Vamos a exigir la reversión y que le resuelvan al abonado como corresponde legalmente tenemos los mecanismo que el contrato con EEH establecen, como una revisión a través del Comité Técnico del Fideicomiso, donde la ENEE presenta el reclamo., señaló.

Añadió que también, está el supervisor que hacen un trabajo de seguimiento y revisando estos indicadores si ha cumplido a cabalidad o no..

Si no ha cumplido, los reclamos vienen y tengan la plena seguridad que la ENEE a través de esos mecanismo legales del contrato hará los reclamos como corresponde., manifestó el interventor.

Expresó que las verificaciones se harán todos los meses mientras dure la pandemia para subsanar los daños a los clientes y que solo queden los promedios donde en efecto se pueden utilizar.

Por ejemplo: en Tegucigalpa hemos encontrado en el sector comercio y residencial una gran cantidad de promedios y la mayoría no corresponden porque hay movilidad para ir a medir correctamente ese contador., sostuvo.

Evaluación de EEH. Al ser consultado sobre cómo evalúan hasta ahora los resultados de EEH, respondió que yo hablo en la medida que el contrato dice, recordemos hoy que una de las acciones contundentes que ha hecho hasta el momento la comisión interventora de la ENEE, es haber cerrado el año dos del contrato..

Mire que contradicción, estamos en el año cuatro y hasta ahorita podemos cerrar de forma contractual el año dos, donde se demuestra que EEH no ha cumplido con lo establecido en el contrato que es reducir las pérdidas técnicas y no técnicas., sostuvo.

Finalmente, dijo que es más, se han aumentado entonces, las sanciones vienen conforme al contrato y así vamos cerrando el año tres, así el accionar del año cuatro..