Entre julio y septiembre habrá masiva llegada de vacunas contra la covid-19

El presidente Juan Orlando Hernández anunció que en los próximos dos trimestres se espera recibir no menos de cuatro millones de vacunas contra la covid-19 de la farmacéutica Pfizer para asegurar un proceso de inmunización sostenida en todo el país.

Hernández, quien ayer martes se vacunó con el fármaco de AstraZeneca en la primera jornada de inmunización del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), reafirmó que entre adquiridas y donadas Honduras tiene más de 14 millones de dosis comprometidas para continuar la inmunización en los próximos meses.Precisó que con las vacunas adquiridas a Pfizer se podrá vacunar a no menos de un millón de personas de entre 12 y 18 años, según las últimas recomendaciones realizadas por los científicos.

Refirió que el Gobierno tiene trabajando a diversos equipos en la búsqueda de vacunas que puedan ir saliendo al mercado, para vacunar a niños.

*Mayor flujo*

Hernández indicó que a partir de junio se espera tener un flujo más constante de vacunas en el país, al contarse ya con los calendarios de entregas de Pfizer, el Fondo de Inversiones de Rusia, el IHSS y el mecanismo Covax.

Según el gobernante, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre habrá mucha intensidad en el flujo de vacunas.Dentro de los planes de trabajo, Hernández destacó que se prepara un modelo de estudio para enfermería o técnicos que les permita conocer de entrada el tema de la vacunación y con ese programa se puedan ampliar las capacidades del modelo de inmunización en el país.

Además, dijo que las más de 14 millones de dosis que se tienen comprometidas se van a aplicar este año, buscando tener vacunada a la población, por lo menos con la primera dosis, en los próximos meses.

Hernández afirmó que el éxito de la inoculación depende en gran parte de la disciplina de la población y apuntó que preocupa que un 36 % de los pobladores no quieran inmunizarse, según una estadística del Banco Mundial.

También dijo que él se vacunó con AstraZeneca para enviar un mensaje de confianza a la población, en especial para rebatir a los sectores que malinforman y dicen que se puede estar inmunizando a la gente con agua con sal..Esa es una irresponsabilidad y por eso le digo a la gente que tiene que vacunarse., refirió Hernández.

*Vacuna masiva*

El mandatario afirmó que entre los meses de julio, agosto y septiembre habrá una masa de población bastante alta ya inmunizada con la primera dosis, lo que permitirá que esa cantidad de personas tenga una buena proyección contra el virus y si se contagia no presente complicaciones.

También dijo que el hecho de contar con vacunas de Pfizer mediante dos mecanismos, por Covax y por compra directa del Gobierno, permitirá que en junio lleguen dos lotes.

A la vez, dijo, se espera recibir poco más de dos millones de dosis en cada trimestre por parte de Pfizer, además de lo que llegue por Covax, Sputnik V y el IHSS..

*Vacuna para maestros*

El presidente Hernández dijo que con una reforma que se hizo en su Gobierno los maestros ya están cotizando al IHSS y deben estar en los grupos priorizados de vacunación de esta entidad, porque se requiere reabrir el sistema educativo nacional.

Hay una cosa que de repente no se sabe: muchos de los maestros, a raíz de una reforma que hicimos, cotizan ahora al Seguro Social y están siendo vacunados., explicó.

Puso como ejemplo que de hecho, la compañera que me tocó al par (cuando hacía fila para vacunarse) era una maestra y hablábamos de eso, que maestros del sector privado y público también está siendo vacunados, y creo que deben estar en los grupos prioritarios porque tenemos que reactivar el sistema de educación si no, va a ser un daño terrible y necesitamos avanzar rápidamente en eso”.