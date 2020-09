“Es más pesada la maquinara y el corazón de trabajar por el movimiento Juntos Podemos de Mauricio Oliva”: Olga Ayala

El líder del Movimiento Juntos Podemos, Mauricio Oliva, recibió todo el apoyo y cariño de todo el pueblo cachureco y de los líderes del nacionalistas, como Ricardo Álvarez, quien afirmó que apoya al doctor Oliva porque él ganará las próximas elecciones generales “y yo siempre voy con los ganadores. ¡Nunca me he equivocado en saber quién ganará las elecciones en el Partido Nacional!”

Él no deja tirado a sus amigos –añadió- él dará al nacionalismo la garantía de que llegaremos al poder. Él SI sabe quién está trabajando por él y no olvidará.

Tomando todas las medidas de seguridad, los cachurecos atendieron el llamado del doctor Oliva, aquí, grandes líderes del departamento como Olga Ayala, Erik Alvarado, Lourdes Fajardo, y líderes nacionales como Olga Alvarado y Juan Diego Zelaya, reafirmaron su apoyo al doctor Mauricio Oliva.

Aquí, Olga Ayala manifestó que acompañada al presidente Oliva, porque cree en él. Esa tranquilidad, la capacidad de concretar consensos en el Congreso Nacional la convenció.

“Honduras necesita hombres como él, que busque y trabaje en la unidad del Partido Nacional, en la unidad de Honduras. Es más pesada la maquinara y el corazón de trabajar por el movimiento Juntos Podemos de Mauricio Oliva”, reafirmó.

A su vez, la lideresa, represéntate de la mujer cachureca, Olga Alvarado, afirmó que el movimiento Juntos Podemos, es el movimiento de los cachurecos valientes, de los cachurecos auténticos, “de los cachurecos que podemos levantar la frente en alto porque tenemos las manos limpias”.

VOCES:

Lourdes Fajardo: “Quiero que mi país triunfe, haya trabajo y que la gente salga adelante, por eso confiamos en el doctor Mauricio Oliva, para que nos gobierne los próximos cuatro años.

Nosotras las mujeres decidimos quiénes serán nuestros gobernadores, somos mayoría, demos las oportunidades y demostraremos que somos capaces”.

Wendy Guerra, precandidata alcaldesa de Santa Rosa de Copán: “Mi mayor admiración al doctor Mauricio Oliva, porque ha demostrado y seguirá demostrando su apoyo hacia las mujeres en todo el país. Con el doctor Mauricio Oliva seguiremos trabajando en lo bueno ¡Viva Mauricio Oliva!”