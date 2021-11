Espectacular recibimiento de más de 20 mil personas a Papi en Tocoa

Ante un mar de personas, desde productores, hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores, que gritaba “Viva Tito”, Papi a la Orden reafirmó su compromiso de trabajar con los 298 alcaldes del país sin importar colores políticos.Gobernaré con los 298 alcaldes del país para llevar desarrollo a todo el país. Vamos a tener transformaciones en nuestros municipios porque tenemos que cambiarle la vida a la gente –dijo Papi.“Tengan por seguro que los cambios serán para todos los municipios”, destacó Papi a la Orden y apuntó que “vamos a gobernar para todos los hondureños”.Garantizó que “se cambiará la vida de la gente de tierra adentro y todos los 298 municipios del país”.El aspirante presidencial del Partido Nacional también dijo que el 28 de noviembre se demostrará que hay libertad y democracia en Honduras.Luego de la exitosa gira de este domingo por los municipios de Yoro y Olanchito (Yoro) y en horas de la tarde en Tocoa (Colón), Papi a la Orden reiteró que “no se ha ganado nada. Tenemos un trabajo enorme por hacer para ganar las elecciones”.“Construiremos y generaremos la infraestructura necesaria para Colón, y allí, a la par, irán salud y educación”, señaló en su discurso tras recibir fuertes aplausos y gritos de la gente que con alegría decían: “Papi presidente”.Asimismo, recalcó que “les pido una sola raya completa para votar por los diputados del departamento de Colón, así como por los candidatos a alcaldes”.

LO QUE DIJO PAPI EN TOCOA

1. “Yo conozco bien todos los problemas del país. He recorrido más de 40.000 kilómetros conociendo los problemas de la gente”.2. “No hemos ganado nada, el 28 de noviembre vamos a demostrar el esfuerzo grande que hemos hecho”.



3. “Tenemos que ir todos a votar en familia, con los vecinos y amigos. Me tienen firme para trabajar y servirles, no les voy a fallar”.