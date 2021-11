Éxito Total en “Expo feria bicentenario de emprendedores por una vida mejor#8221

Felices, motivados y con ideas renovadas salieron los 111 emprendedores participantes de la “Expo Feria Bicentenario de Emprendedores Por Una Vida Mejor”, realizada por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios Por Una Vida Mejor (SENPRENDE POR UNA VIDA MEJOR).

El pintor de Tegucigalpa, Juan Pablo Acosta con su empresa JParte7, expresó, “creo que es falso que el hondureño no apoya el arte, yo logré vender mis pinturas en esta feria, así como lo vendo por medio de las redes sociales, creo que la gente si apoya el arte, los artistas también somos emprendedores”.

Añadió, “en esta actividad yo aprendí mucho de los expertos que nos impartieron charlas, aprendí como usar estrategias de acuerdo a la situación, también mucho de economía, como colegarse para hacer una expo venta personal, me llevo muy buenas expectativas, de manera personal creo que esto debe de continuar”.

Los microempresarios gozaron de espacio para la exposición de sus productos lo que les permitió que los asistentes pudieran comprar los mismos, pero lo que valoraron como la mayor ganancia, fue el aprendizaje logrado a través de las conferencias y charlas recibidas.

Herminia Sevilla emprendedora de La Lima-Cortés dijó, “esta activad fue de mucho éxito para mí en lo personal, tuve ventas, clientes nuevos y nos capacitamos que es lo más importante, yo estoy muy agradecida por el apoyo de SENPRENDE POR UNA VIDA MEJOR y El CDE-MIPYME Valle de Sula, yo ya estoy consolidada gracias a ellos”.

Siguió, “mi emprendimiento nace con el tema de la pandemia, pero luego me vi afectada por las tormentas Eta e Iota, pensé que no me iba a poder levantar de eso, pero gracias a SENPRENDE POR UNA VIDA MEJOR y su ayuda he podido resurgir de esa crisis, todo lo que me han dado no me ha generado ningún costo, todo ha sido gratuito”.

Los microempresarios que participaron de la expo feria, son de varios departamentos del país, empresas que han sido atendidas y guiadas gracias al apoyo de la Red de Centros de Desarrollo Empresarial CDE-MIPYME, brazo técnico de SENPRENDE POR UNA VIDA MEJOR en todas las regiones del país.

Irvin Cubas Director del CDE-MIPYME Valle de Sula, anfitrión del evento apuntó, “este es un evento nacional, lo que ha permitido que esto sea una actividad de muchas emociones, hemos recibido a 111 microempresas, gracias a un trabajo conjunto entre el Gobierno mediante SENPRENDE POR UNA VIDA MEJOR y la Red de CDE-MIPYME”.

Continúo, “tenemos un gran abanico de oportunidades para quienes quieran acercarse para ser nuevos micro empresarios o fortalecer sus empresas, continuaremos con este tipo de actividades para beneficiar a más microempresarios y que ellos puedan crecer”.

La organización del evento fue liderada por la Dirección de Acceso a Mercados de SENPRENDE POR UNA VIDA MEJOR junto a la Red CDE-MIPYME, Los Centros de Crecimiento Empresarial, el Instituto de Formación Profesional (INFOP), la Embajada de Los Estados Unidos, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma y la Mesa de Trabajo MIPYME.

Por su parte Daniel López-Director del CDE-MIPYME Región Santa Bárbara manifestó, “me siento emocionado y satisfecho por el éxito de esta expo feria, hace tiempo no teníamos un evento de esta naturaleza, estas son unas excelentes avenidas para nuestros emprendedores, aquí hemos podido ver calidad y estética en los productos”.

Concluyó, “pudimos ver en estos dos días que los emprendedores ha existido una especie de intercambio entre los emprendedores y esto no era algo planeado, pero viene a fortalecer el ecosistema, lo que buscamos es generar calidad y escalabilidad para que ellos puedan entrar a nuevos mercados que les permita generar rentabilidad”.

En la parte final del evento las autoridades hicieron la entrega de capital semilla en especie a los emprendedores participantes, esto como parte del incentivo del Gobierno para fortalecer los negocios.