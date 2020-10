Exministra de Salud: Con el COVID-19 no todo está escrito

Tegucigalpa. La ex ministra de Salud, Roxana Araujo, advirtió hoy, que en lo que respecta al COVID-19 no todo está escrito por lo que hay mucho que investigar todavía “y no hay que relajarnos”.

Mientras tanto, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) registró al 10 de octubre 83,146 casos de COVID-19, 31,931 recuperados y 2,504 fallecidos.

Araujo se refirió a la posibilidad que unas siete enfermeras se hayan re infectado del coronavirus, como lo denunció Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (Anneah).

En ese sentido, Araujo dijo que “con este proceso de la reinfección de repente falta personas a quienes no se les ha estudiado, pues no sólo hay siete, sabemos que hay muchas más personas que se han reinfectado y que también no la han pasado tan bien, aunque no tanto como la primera vez”.

“En realidad, no sabemos cómo será el proceso de reinfección en cada una de esas personas, pues eso depende mucho del sistema inmunológico, de manera que no todo está escrito con respecto a esta enfermedad”, comentó.

En ese sentido, sugirió que “es por eso que nos debemos seguir cuidando, es cierto que la atención en los hospitales ha mejorado, que el protocolo Catracho funcionó muy bien especialmente cuando lo usaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) delos hospitales de San Pedro Sula”.

“Sin embargo, consideramos que la población no se debe relajar, no es el momento de quitarnos la mascarilla, estamos todavía en un contagio activo y en esta segunda ola del coronavirus, los casos se pueden incrementar y alcanzar a un pico más alto que los ocurridos en el 10 y 14 de julio que llegamos al pico más alto de esta curva epidemiológica”, advirtió la experta.

“Luego de siete meses de un largo confinamiento no arrojemos por la borda todo lo que hemos avanzado, ya que este nivel de contagio quizás nos lleve todo el año y parte de los primeros meses del 2021”,según la directora del Asilo de Ancianos San Felipe.

Aclaró que “los pacientes después de superar el COVID-19 gozan de una inmunidad temporal, no permanente, los estudios más recientes hablan de una inmunidad de tres meses, pero no en todas las personas”.