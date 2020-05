Fallece SubComisionado de Policía por COVID-19

Mediante un comunicado la Secretaría de Seguridad dio a conocer el lamentable hecho.

COMUNICADO

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras en el marco de la emergencia mundial por COVID-19 a la opinión pública comunica:

*1.* Con profunda pena se confirma el deceso del *Sub Comisionado de Policía Jaime Manfredo Barahona Oseguera*, quien se desempeñaba como Sub Jefe Metropolitano #2 con sede en la ciudad de San Pedro Sula.

*2.* El Sub Comisionado Barahona Oseguera fue ingresado como paciente positivo de Covid-19 a un centro médico desde el pasado 05 de mayo, y se reportó su fallecimiento en las últimas horas.

*3.* La familia policial lamenta la perdida de uno de sus miembros más destacados, y lo declara Héroe Policial y será ascendido al grado inmediato póstumo de Comisionado de Policía.

La Policía Nacional de Honduras reitera el compromiso con la población al cumplir con su deber en la primera línea contra el COVID-19, y agradece a cada uno de los miembros de la carrera policial por su entrega y sacrificio en esta difícil tarea.