Familias de Siguatepeque reciben bombillos led para ahorrar energía

En el marco del Programa de Educación en Eficiencia Energética, el presidente Juan Orlando Hernández realiza este martes en Siguatepeque, Comayagua, la entrega de bombillos led para que miles de hogares ahorren energía.A nivel nacional se sustituirán 5.2 millones de bombillas, beneficiando a más de 1.3 millones de familias con un consumo de energía entre 0 y 250 kilovatios.De acuerdo al informe de la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía, en Comayagua a la fecha se han instalado 374.212 focos beneficiando 93.553 familias hondureñas.Los focos led contribuyen a la reducción del consumo de energía, son más resistentes y no se quiebran con facilidad, son amigables con el medio ambiente y su duración es hasta de 15 años.Esto se traduce de inmediato en un ahorro para los bolsillos de todos los hondureños.El costo del programa es de 15 millones de dólares donados por la República de China (Taiwán).Esta iniciativa del presidente Hernández tiene como propósito de introducir la tecnología led en el sector residencial a nivel nacional para que ayude a fomentar una cultura de ahorro energético.Bondades del bombillo led:Vida útil (duración): mayor duración que los bombillos incandescentes y fluorescentesEcológicas: No contienen mercurio (elemento tóxico) ni otros elementos perjudiciales para el medio ambiente, no contaminan.Emiten menos dióxido de carbono que el resto de las que existen en el mercado.El programa de cambio de bombillos está orientado a las viviendas con un consumo medio bajo (máximo 250 kilovatios por mes).55% ahorro en consumo en comparación con los bombillos fluorescentes (ahorradores). Más ahorro en la factura energética.Encendido rápido, ilumina inmediatamente como una bombilla incandescente.