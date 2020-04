Feria del Agricultor reabre con medidas de bioseguridad y será centro piloto para reactivar otros mercados

La Feria del Agricultor y del Artesano, que reabrió hoy en Tegucigalpa, será un centro piloto para la reactivación del comercio en otras áreas, manifestó hoy el ministro de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, luego de verificar que se cumplió con todas las medidas de bioseguridad contra el coronavirus en dicho mercado.

“Ha sido un tema de mucha satisfacción por la forma en que se ha realizado se ha trabajado con la Policía Nacional, Alcaldía Municipal y otros sectores, para trabajar con los protocolos de bioseguridad que permitan un proceso tan complejo con el que se debe trabajar de ahora en adelante”, manifestó Guevara.

Refirió que se ha requerido “un trabajo con los productores para que ellos puedan vender sus productos con normas seguras, así como el compromiso de los afiliados de la Feria del Agricultor para adoptar las medidas al 100 por ciento”.

Expuso que entre esas medidas se tomó en consideración el distanciamiento físico de 1,60 metros por persona, el uso de gel, el control de personas que entran, la fumigación de los zapatos, carretillas, el uso de la mascarilla y el número de identidad.

“Este esfuerzo de locatarios y socios ha permitido crear un piloto que sirviera para todos los mercados de la capital, para que se conozcan todas las medidas y llevarlas a todos los mercados”, indicó Guevara.

Bajo las nuevas condiciones de bioseguridad, los compradores de la Feria, ubicada frente al Estadio Nacional, entran por espacio de 30 minutos para adquirir sus comestibles los productores y vendedores han sido capacitados para la reactivación desde hace dos semanas.

No más pérdidas

El funcionario explicó que con las medidas de confinamiento por la emergencia por el coronavirus los productores han tenido pérdidas millonarias, “en especial en el tema de frutas y verduras porque son productos perecederos, además que hay grandes inversiones en riego por goteo, estructuras protegidas, transporte, mano de obra y la asistencia técnica”.

“Si se nos caía el sistema productivo en este momento, hablando también a nivel de leche, carne y huevos, aves y verduras, iba a ser bien complejo volver a levantarlo, y por eso debemos tener la responsabilidad de cruzar por una emergencia y adoptar un sistema como este para salvar vidas y evitar el contagio masivo por medio de las aglomeraciones”, dijo.

Expuso que el centro piloto “ha sido manejado en forma responsable y conforme vaya pasando el tiempo y se vaya educando la gente con el covid- 19, para mantener día a día las medidas de seguridad, las cadenas se van a ir reabriendo, porque al final lo que se quiere, según el presidente Juan Orlando Hernández, es que Honduras sea un país autosuficiente en producción de sus alimentos”.

Más orden y seguridad

Para la vendedora de frutas y verduras de Soroguara (Francisco Morazán), Idalia Azucena Varela, el hecho de reabrir la Feria del Agricultor “es una gran oportunidad, porque ya teníamos como cinco fines de semana sin vender y todo es pérdidas en dinero y en productos”.

“Si no se compra y se vende no hay comercio, pero con esta venta que se hizo hoy, no nos podemos quejar, y se ha vendido muy bien y en orden”, dijo Varela.

Juan Navas, un representante del personal de salud de un hospital privado, reconoció que los vendedores “están trabajando ordenados y están teniendo control sobre la situación que estamos afrontando” por el coronavirus.

Destacó Navas todas las medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus, como el distanciamiento, la fumigación y el uso de mascarillas “no hay mucha gente, están tomando las medidas y eso produce cierto grado de seguridad”.

Manrique Salinas, quien se dedica a la venta de huevos e instaló en su puesto una pared transparente y protectora para clientes y vendedores, consideró la reapertura de la Feria “como una gran oportunidad tratamos de cumplir con todas las medidas de seguridad, hay menos gente y nos sentimos bien todos con este sistema”.

Recordó que no vendían desde que inició el confinamiento “y esto (la reapertura) cae como agua de mayo y es una bendición queremos que la gente adquiera sus productos a un buen precio, 85 lempiras el cartón (de huevos), en orden y bioseguridad”.

La Feria del Agricultor trabajará los lunes, miércoles y viernes, con vendedores y productores de distintos sectores del país, en base a los números de identidad de la población autorizada para circular y con todas las medidas de bioseguridad establecidas por los protocolos que ordenan las autoridades.