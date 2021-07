Fernando Anduray: Advertimos que no se podía desarrollar un proyecto de identificación en 10 meses

El expresidente del Registro Nacional de las personas (RNP), Fernando Anduray, manifestó que desde antes que se iniciara el proceso, él advirtió que no se podría desarrollar un proyecto de identificación en 10 meses.Desde hace casi dos años el RNP inició con el proyecto Identifícate, a fin de crear una nueva base de datos, un nuevo censo nacional y la impresión de más de cinco millones de nuevas identidades con las especificaciones de seguridad avanzadas.Al principio se mencionaba que para finales del 2019 el RNP habría concluido con el proyecto y que todos los ciudadanos tendrían una nueva identidad, además de contar con un censo electoral depurado para garantizar elecciones puras y transparentes.Al primer semestre del 2021 no se ha logrado ni un objetivo ni el otro, faltan más de dos millones de identidades por entregar y el censo electoral está totalmente trastocado, más de un millón de hondureños quedaron fuera del mismo.La preocupación es que quedan menos de cinco meses para las elecciones generales y en menos de dos meses se debe entregar un censo electoral final y peor aún, para el 15 de agosto todos los hondureños mayores de 18 años deben tener en sus manos la nueva identidad.“Se advirtió muchas veces lo que estaba pasando y lo que iba a pasar en el RNP, dijimos que era imposible poner en práctica un proyecto de identificación en 10 meses, eso no lo ha hecho ningún país del mundo”, expresó Anduray.“Aquí echaron para adelante, dijeron que todos los procesos estaban protegidos por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y la excusa de los miembros del RNP es que no pueden ejecutar el contrato de esta empresa que lo incumplió porque ellos no son los contratistas, sino que el contratista es el PNUD, que hizo la contratación directa y que ellos como RNP solamente les pasan el informe de las deficiencias y del incumplimiento”, señaló.“Yo creo que estamos en una trampa de la que no va a poder reponerse el pueblo hondureño y tener para las próximas elecciones su tarjeta de identidad porque la empresa contratada no está en la capacidad técnica de resolver los problemas que se dieron, es más, ni los conoce porque el RNP les está avisando cuáles son los problemas y cuando ha tratado de solucionarlos no han tenido buenos resultados”, condenó.Anduray dijo esto en el marco de la información del RNP que ha mencionado que hay fallas muy serias en el software de la entidad que les han impedido seguir en tiempo y forma con la entrega de identidades.InconsistenciasEl experto en temas electorales lamentó que con un software con poca credibilidad y con muchas deficiencias se haya realizado la construcción del censo electoral y la elaboración de la nueva identidad.“Cómo es posible que se haya producido 4.8 millones de tarjetas de identidad, que se haya hecho un censo electoral con un enrolamiento de 4.8 millones de hondureños, más 300,000 que se sumaron después, con lo que llegaron a 5.1 millones de enrolados, cómo es posible que hayan hecho eso con un software que estaba fallando”, lamentó.“Ahí se explica el tema del 1.6 millones de hondureños que cambiaron de domicilio y se explica totalmente las fallas en la elaboración de las tarjetas de identidad porque hay una gran cantidad de hondureños que cuando se meten en el sistema para ver dónde está su tarjeta de identidad le dicen que hay inconsistencias y cuando pregunta por la inconsistencia el software no tiene una respuesta, mucho menos quién se la va a resolver”, señaló.“Fuimos a elecciones internas con un censo mutilado, contaminado y sin ninguna garantía de que estaban los hondureños como deben de estar en un censo correctamente elaborado”, concluyó.Dato-El 15 de agosto vence la actual identidad y hay gran incertidumbre en la entrega de la nueva