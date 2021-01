FFAA a pobladores de colonia Céleo Gonzáles: “Trabajaremos hasta que se cumpla la misión de limpieza”

Armados con carretas, palas, azadones y otras herramientas, elementos de las Fuerzas Armadas ejecutan intensos trabajos de limpieza y recolección de escombros desde hace dos meses, beneficiando a miles de familias de la populosa colonia Céleo Gonzáles de San Pedro Sula, uno de los seis municipios del Valle de Sula intervenidos de manera simultánea hasta culminar con los trabajos de limpieza.El jefe del distrito de San Pedro Sula de la Fuerza de Tarea Valle de Sula, teniente coronel José Salatiel Acuña, expuso que este contingente se formó el 17 de diciembre de 2020 y los trabajos de limpieza se iniciaron el 19 de ese mes, con más de 60 elementos que están conformados en cuadrillas y equipados con sus medidas de bioseguridad para ingresar a las casas y ayudar a los pobladores de la colonia.Agregó que las operaciones son positivas, ya que el apoyo ha llegado y la gente del sector Céleo Gonzáles está muy contenta y los pobladores han expresado por diferentes medios de comunicación que se sienten satisfechos con la gran labor que hacen los soldados y personas de otras instituciones que se han unido a las tareas de limpieza.“Los avances son significativos, aunque falta bastante por hacer, pero la misión es generar las condiciones para que las familias retornen a sus casas, pero trabajaremos hasta que se cumpla esta misión”, indicó.Las Fuerzas Armadas de Honduras mantiene más de 300 máquinas pesadas trabajando en seis municipios del Valle de Sula: San Pedro Sula, La Lima, Choloma, Villanueva y San Manuel, en Cortés, y El Progreso, en Yoro.Dragado en la Céleo GonzálesEl encargado de la Operación No Están Solos en la Céleo Gonzales, ingeniero Alexis Vargas, puntualizó que la limpieza en el sector ya se encuentra en un 93%, pero las aguas negras continúan inundando las calles y avenidas.Ante este problema, el ministro de Plan Nación y coordinador de los trabajos de limpieza, Mario Pineda, realizó un estudio para liberar el quinel de alivio, el cual tiene una longitud de 1,5 kilómetros, y de esta manera lograr que el agua no regrese a las calles y avenidas.“Esto nos está afectando en la operación de limpieza porque el agua sigue brotando de cada casa y en los 54 hols (sumideros de alcantarillado) que están saturados de sedimento, pero ya esta semana que viene se hará el dragado de dicho quinel y será un alivio para la Céleo Gonzáles y La Planeta”, indicó Vargas.Se necesita este dragadoEl presidente del patronato de la colonia, Raúl Rubio, pidió que el problema sea resuelto lo más pronto posible y agradeció por todos los trabajos que se han realizado en la comunidad porque luego del paso de las tormentas el panorama no era nada alentador.“Estamos agradecidos con el respaldo que hemos recibido por parte del Gobierno central las máquinas han trabajado arduamente para limpiar esta colonia y, de verdad, muchas gracias”, expresó.Blanca García, vecina de la zona, manifestó que “nosotros estamos viendo las obras que se están haciendo y eso nos alegra mucho, porque en realidad se están observando y por eso agradecemos al Gobierno”.