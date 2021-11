FNAMP logra casi 10.000 capturas y frustra pago de 400 millones de lempiras en extorsiones

Más de 9.800 personas han sido capturadas por la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), que también ha evitado el pago de más de 400 millones de lempiras en extorsiones, desde que comenzó sus actividades contra esos grupos delictivos.“Contamos con más de 9.800 personas capturadas además, la judicialización se ha incrementado en un 90% gracias a la dirección técnica de los fiscales”, destacó el comandante de la FNAMP, coronel Amílcar Hernández.Asimismo, informó que por parte de su institución se han decomisado “más de 1.400 armas que permite una contribución significativa en disminución de homicidios”.Gracias a la visión del presidente Juan Orlando Hernández y a su fuerte impulso a la seguridad de la población, en el año 2018 nació la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (que desde 2014 era la Fuerza Nacional Antiextorsiones), con el objetivo de potenciar y mejorar los alcances en las capacidades investigativas y operativas.El coronel Hernández precisó que, además, la FNAMP registra “más de 400 millones de lempiras que han sido evitados de llegar a manos de estas estructuras criminales” por la vía de la extorsión.El comandante afirmó que todos estos avances dentro del proceso de seguridad se han debido al impulso del mandatario, en conjunto con el arduo trabajo de hombres y mujeres en las diferentes áreas de la investigación policial.“Nada de esto no se hubiera hecho sin el apoyo de usted, presidente, como autoridades a nivel estratégico, pero también al esfuerzo hecho por los oficiales, agentes y fiscales que día a día combaten estos delitos”, indicó el jefe de la FNAMP durante la rendición de cuentas del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa (2014-2021), el martes en San Pedro Sula.Reconoció “principalmente también a aquellos que ofrendaron su vida por este trabajo, tratando de prevalecer que el bien siempre esté sobre el mal”.*La solución a un problema*El coronel Hernández mencionó que la FNAMP nació luego de una fuerte escalada de violencia y delitos que se produjo entre los años 2013 y 2014, la cual tenía atemorizada a la población y a los diferentes rubros a nivel nacional.“En los años 2013-2014 venía una alta escalada, principalmente en el delito de extorsión rubros como el del transporte estaban prácticamente secuestrados (por el crimen organizado), pagaban casi 7 rentas (‘impuesto de guerra’)”, indicó.La FNAMP es una unidad policial encargada de perseguir delitos como extorsión, narcotráfico, narcomenudeo, robos de vehículos, secuestos, tráfico de armas y municiones e indumentaria militar y policial.También persigue delitos como trata de personas, homicidios, terrorismo y lavado de activos, entre otros.El jefe de la FNAMP reconoció que “con la integración de recursos, de soldados de las Fuerzas Armadas, policías, agentes de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, fiscales del Ministerio Público se han desarrollado nuevas estrategias para combatir este delito (extorsión)”.El coronel Hernández enfatizó que gracias al compromiso de todas las fuerzas de seguridad se ha logrado una nueva cultura de denuncias por parte de la población, que es un aspecto esencial en la lucha contra las estructuras criminales y en particular contra la extorsión.“El aspecto de la denuncia ciudadana es importantísimo para el combate de este delito, ya que, si no hay denuncia que corrobore, prácticamente no existe un delito”, subrayó.“Por eso creo que ese es uno de los principales logros. Hoy en día el ciudadano que recibe una amenaza por el delito de extorsión sabe qué hacer y dónde acudir, es algo muy importante”, reiteró.