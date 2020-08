Fuerza Honduras sigue demostrando hechos y no palabras

El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, inauguró hoy el centro de triaje de Comayagua, instalado a través del programa Fuerza Honduras en un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, la empresa privada y la municipalidad de Comayagua.

Esta obra de atención médica para pacientes con covid-19 funciona en el gimnasio del Instituto León Alvarado, tiene capacidad para atender a 450 personas diarias las 24 horas los siete días de la semana y cuenta con 21 camillas de estabilización, laboratorio y sala de espera, entre otras facilidades y servicios.

Fuerza Honduras, que es una iniciativa del presidente Hernández, es el mejor ejemplo de descentralización para llevar salud a las comunidades, ya que con la implementación de centros de triaje, brigadas médicas y otras acciones evita que los hospitales especializados se saturen y permite que lleguen a estos aquellos únicamente los casos que realmente lo ameritan.

Este programa presidencial, desarrollado en conjunto con los gobiernos locales, dispone de 450 millones de lempiras para 296 municipalidades, de los cuales 250 millones son un aporte directo del Gobierno y 200 millones proceden del 45 % de las transferencias municipales.

*Comayagua da ejemplo*

“Felicitaciones a Comayagua, con todas las fuerzas vivas participando de Fonac, comisiones de transparencia, sectores productivos, más el Gobierno local y el esfuerzo nuestro del Gobierno central ustedes, hermanos de Comayagua, le están dando un ejemplo a Honduras” con este nuevo centro de triaje, dijo el mandatario.

Recalcó que esta pandemia “sacudió al mundo y los sistemas de salud cayeron de rodillas”.

“Los países que mejor han enfrentado la pandemia son los que decidieron apegarse a las medidas de bioseguridad, los que decidieron unirse y se manifestó un sentimiento de mucha solidaridad”, aseguró.

Recordó que cuando él implementó el uso de la mascarilla “nos dijeron de todo, descalificaron la mascarilla aun organismos internacionales no coincidían en cuál iba ser su posición, pero estudiamos los países que la usaron y los que no, y fue así como decidimos que en Honduras debíamos usarla”.

“La unidad que ustedes están demostrando hoy me permite decirle al pueblo hondureño: así como los de Comayagua están haciendo, así es como se hace patria”, dijo Hernández.

Añadió que “Dios les va a bendecir en cantidades inimaginables por haber dejado de lado cualquier diferencia y unirse en beneficio del prójimo”.

“Este centro lo veo más que un centro de triaje lo veo como un pequeño hospitalito, porque tienen de todo ahí adentro, muy completo” dijo el jefe de Estado.

Hernández además manifestó: “Gracias al sector privado por su colaboración. Aquí los empresarios compraron oxígeno así se hace patria. Este ejemplo de los empresarios de Comayagua deberían verlo todos”.

“Fuerza Honduras es la Honduras con hechos y no de palabras, y de hechos de unidad y solidaridad”, expresó el presidente de la República.

Acatar medidas de bioseguridadEn su condición de expaciente positivo de covid-19. Hernández dijo que “hoy más que nunca debemos cuidarnos y mantener todas las medidas de bioseguridad, mientras no exista la vacuna, ya que se dieron los primeros caso de recontagio del virus”.

Detalló que los expacientes deben trabajar para mejorar la parte respiratoria y que para ello el Gobierno ya puso en marcha el programa Reactívate, que es para atender al paciente paralelamente al tratamiento con medicamentos.

El gobernante dijo que también hay que trabajar la parte mental de personas que no han padecido la enfermedad “pero están en agobio por el encierro y la falta de ingresos, y debemos trabajarlo junto a los medios de comunicación”.

“Esto no solo es el virus, es el impacto social y económico. Yo soy partidario de que primero es la salud, pero para tener salud necesitamos una economía en movimiento”, dijo el mandatario.

Recordó que antes del Programa Fuerza Honduras ya se habían contratado más de 4.000 nuevos empleados del sector salud, “y esa es una enorme cantidad”.

*Mejor sistema de salud*

“Lo que estamos haciendo con los hospitales nos va a permitir tener cuatro veces más en un solo hospital la capacidad de UCI que tenía todo el país, que eran apenas 60 camas las camas normales se van a duplicar pero tenemos que darle sostenibilidad a esto”, recalcó Hernández.

“Vamos a dejar un sistema de salud primaria muy cercano a la gente y muy robustecido, como nunca lo había tenido Honduras”, sostuvo el presidente de República.

Agradeció a los diputados que han acompañado el proceso, “pero también tenemos que sentarnos a ver el proceso de flujo de caja de las instituciones del Estado y de las empresas porque hay que ayudarles a las empresas”.

“Habrá quienes estarán viendo cómo se van a beneficiar del fracaso de un esfuerzo como este, porque de todo hay en la viña del Señor, pero somos más los que queremos unirnos”, puntualizó.

*Sinergia necesaria*

El alcalde municipal de Comayagua, Carlos Miranda, dijo que “es sumamente importante saber que Comayagua logra un centro de triaje que tiene como propósito la estabilización de pacientes con covid”, y agradeció al mandatario por su apoyo a esta y otras iniciativas.

Resaltó que con “el esfuerzo mancomunado de todos los actores hemos logrado la sinergia necesaria para poder garantizar que este sea un centro de triaje de calidad, que pueda dignificar a los pacientes”.

El nuevo centro “está totalmente equipado”, dijo Miranda, “y esta iniciativa del Gobierno de crear triajes en toda Honduras es una decisión muy importante porque así no se ven abarrotados los hospitales”.

El alcalde de Comayagua, militante del Partido Liberal, señaló que “el desarrollo, los problemas, no deben tener color, la enfermedad no tiene color.

Aquí lo que pesa y vale son los esfuerzos de buena voluntad, no importa quién lo haga, lo que importa es llegar al que necesita la atención medica”.

*Médicos agradecidos*

La jefa Regional de Salud, Dolores Ortega, reaccionó agradecida porque a través de Fuerza Honduras se han habilitado centros de triaje en toda Honduras, “y aquí en Comayagua un agradecimiento especial por la atención de los 21 municipios este será un centro de atención digno, con recurso humano calificado y el tratamiento Maíz”, entre otros.

La directora del Hospital Santa Teresa, de Comayagua, Violeta Castañeda, también agradeció al mandatario por la puesta en marcha del centro de triaje y dijo que “en el hospital desde en marzo tenemos habilitadas salas de covid, desde que comenzamos con los primeros casos”.

“Este centro de triaje viene a ser esa respuesta que necesitábamos, es básico para que continuemos con ese dinamismo que hemos tenido en otro momento”, dijo la directora del hospital.

Castañeda detalló que “tenemos contratado 70 recursos a través de Código Verde Más, con los que atendemos, además de los pacientes con covid-19, las otras cinco especialidades, la emergencia y consulta externa”.

Aseguró que “la semana pasada recibimos 10 ventiladores mecánicos de alto flujo comprados por Invest-H y la capacitación al personal”.

Hoy al Hospital Santa Teresa también se le hizo entrega de dos ventiladores más donados por el Gobierno de Taiwán que según Castañeda “serán de mucho beneficio y van a fortalecer el proceso de atención” a los pacientes con covid-19.