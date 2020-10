Gabinete Económico Social crea Fondo de Liquidez como primera medida para readecuación de deudas de turismo y Mipyme

Tegucigalpa. En un conversatorio desarrollado con el sector turismo y Gobierno, el presidente Juan Orlando Hernández anunció hoy la creación de un Fondo de Liquidez para readecuar deudas del sector turismo y la Mipyme y que a la vez permita que puedan acceder a fondos nuevos, como parte del plan estratégico de rescate financiero de la economía que es una iniciativa del mandatario.

El plan de readecuación será implementado por el Gobierno en apoyo de miles de empresarios del sector turismo y Mipyme afectados por los efectos negativos dejados por las medidas de aislamiento social a consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

Se contempla la creación de un fideicomiso por un monto de 4 mil millones de lempiras provenientes del Banco Central de Honduras (BCH) y de alrededor de 7,500 millones de lempiras que maneja el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) provenientes de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) orientado a la reactivación económica con enfoque a la Mipyme y sector turismo.

El programa de rescate financiero contempla que los pequeños y medianos empresarios, entre los que se destacan los del sector turismo, recibirán un financiamiento por fondos propios de los bancos y podrán readecuar entre 5 a 15 años el producto financiero del Banco Central de Honduras les permitirá acceder a una readecuación: Si el plazo es entre 5-10 años, al 9%. Si el plazo es entre 10-15 años, al 10%.

El titular de la Secretaría Coordinación General de Gobierno Carlos Madero, dijo durante el encuentro que “por instrucciones del presidente de la República hemos entablado un diálogo bastante sólido con el sector financiero vamos avanzando, presidente ya en muchos temas hay algunos avances que son trascendentales y que tienen que ver con el sector turismo. Hemos ido encontrando algunas fórmulas que permitan efectivamente al tema de refinanciamiento que es vital”.

Madero señaló que “primero nos estamos poniendo una meta tenemos que tener las carteras ya refinanciadas y readecuadas al 31 de diciembre del presente año, o sea, las empresas, los restaurantes, necesitamos que vayan antes del 31 de diciembre a hacerlo, porque eso afianza la solidez del sistema financiero y de las empresas para poder acceder a productos frescos. Es un acuerdo que ya lo hemos consensuado y es parte de las pláticas que tenemos”.

Expresó que “otro tema muy importante es cómo se va a hacer este refinanciamiento el sistema financiero se va a encargar de todos aquellos financiamientos que tienen plazos de 1 a cinco años, esto es importante, porque no todo el sector turismo funciona igual, no es lo mismo un restaurante que un hotel”.

El funcionario informó que “las inversiones que son a más largo plazo, que es el caso de los hoteles, ya se ha creado un Fondo de Liquidez este fondo que hemos logrado constituir con el BCH es de 4 mil millones de lempiras. Va específicamente para todos aquellos que ocupan de 5 a 10 años o de 5 a 15 años, que lo pueden hacer”.

“Este Fondo de Liquidez va a ir dirigido especialmente y tiene un componente en el sector turismo altísimo, porque casi todo el sector turismo va a ocupar este tipo de refinanciamiento y este fondo va a ser fondo para readecuación redescontados a cuentas de este fideicomiso nuevo esto es una de las noticias que queremos traer al sector turismo el día de hoy “, resaltó Madero.

Continuó explicando que “aparte está también que ya tenemos la autorización para que los fondos que se utilizaron con Banhprovi, puedan tener también hasta plazos de 5 años de gracia, hasta 20 años para pagar para los que están con redescuento con Banhprovi”.

Enfatizó que en total son “dos productos específicos dirigidos muchos a este sector, pero sí necesitamos, y por eso es bueno este conversatorio con ustedes, y necesitamos que los propietarios de empresas operadoras de turismo, los hoteles, los restaurantes, vayan a hacer estas solicitudes al sistema”.

“Probablemente este fondo de 4 mil millones de lempiras quede corto ante la necesidad, después podamos expandirlo un poco más también, pero ya abriría la brecha porque más o menos la tasa va a estar entre 9 % a 10%, para este Fondo de Liquidez que vamos a tener y que va a atender efectivamente todas las inversiones a mayor plazo como las del sector turismo, específicamente las inversiones en infraestructura hotelera”, indicó.

El funcionario amplió que “otra de las cosas que vamos adelantando es que no se cobre intereses sobre intereses esperaríamos que esta semana lo podamos resolver. Ahora esta es la gran oportunidad porque estamos hablando que este plan se va a dividir en dos fases, la más importante es que las empresas puedan readecuar sus deudas si no lo hacen no tienen acceso a fondos frescos y efectivamente los periodos de gracia hay unos que van a ser de un año otros van a ser más amplios dependiendo el sector, pero va a permitir que ustedes puedan después acceder a otros recursos”

“Un hotel para lograr salir de esa deuda pueden readecuar para 15 a 20 años”, dijo a manera de ejemplo Madero.

Madero expresó que a través de la Secretaría de Turismo y la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh) se trabajará en conjunto para ayudar a las empresas a readecuar sus deudas.

“Vamos a tener un equipo que le dé seguimiento a toda esa reestructuración que es tan necesaria”, argumentó Madero.

El presidente Hernández resaltó que “hablábamos el otro día que tenemos y podría estimarse, y si salen las vacunas en un periodo quizás de 18 meses y 24 meses, 3 años, habría que calcular un nuevo periodo de gracia para el sector turismo. Luego una combinación que los fondos de garantías no sean para largo plazo sino para cierto periodo más corto de tiempo. Podríamos hacer una combinación interesante”.

“Yo no pierdo las esperanzas que los banqueros demuestren lo contrario, ahora esperamos llegar a un acuerdo. Ahora tenemos a la consejera de Banhprovi, Violeta Rodríguez ella conoce muy bien el sector y es de las personas que nos ha ayudado a transformar Banhprovi, que es nuestro banco de desarrollo, que ahora es muy diferente apoya al micro, mediano, y ya no es el banco que solo les servía a los bancos grandes”, dijo el mandatario.

“Logramos bajar las tasas de interés de 18 y 20 ahora está a 12, y eso lo logramos en menos de cinco años. Y ahora ya pueden acceder a esos fondos en buenas condiciones”, recordó Hernández.

Hernández sugirió: “Creo que la mejor forma que los bancos nos demuestren que nos quieren ayudar en esto sería como poner un lugar dedicado para que ahí lleguen o en las oficinas, algún local donde solo llegue el sector turismo, porque eso facilita. Yo se los dije a los representantes de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), para cortar todo eso lo mejor es pedirles un equipo dedicado por región y yo sé que la gente llegara para solventarles rápidamente”.

Según Hernández, “con el apoyo del Congreso Nacional, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, BCH, el Ejecutivo, bancas financieras, podamos construir una solución a aquel sector que ha venido generando 250.000 empleos, generando un impacto extraordinario”.

“Pero tenemos que tirarles un salvavidas efectivamente, podemos construir una solución que incluya bajar tasas de intereses, ampliar los plazos, readecuar las deudas y necesitamos que se mantengan en la misma categoría que estaban en la Central de Riesgo antes que iniciara la pandemia”, subrayó.

La consejera propietaria de Banhprovi, Violeta Rodríguez, aseveró “que con la hoja de ruta aprobada por el Gabinete Económico Social se demuestra que no está improvisando, que en el Gobierno a través de Banhprovi hemos venido trabajando durante la pandemia y seguimos trabajando”.

“La readecuación está preparando al sector hotelero para que pueda tener un alivio, porque lo que necesita el sector turismo es tener flujos para cumplir con los compromisos de deudas de servicios públicos, los alquileres y planillas, que no lo pudieron hacer en el tiempo que han estado cerrado”, argumentó.

“El primer paso es que todo el sistema financiero, incluyendo las cooperativas, jueguen un rol importante en este momento, que no solamente es la banca, para aprovechar este Fondo de Liquidez que ha dispuesto el Gobierno de alrededor de 4 mil millones y cuyo objetivo es alargar los plazos de los préstamos para que ustedes tengan flujo en este momento y puedan trabajar”, expuso Rodríguez.

“Este Fondo de Liquidez incluye capital de trabajo y de inversión es importante dejar un mensaje. Ustedes como sector y nosotros como Banhprovi hemos venido trabajando, diseñando varios de los productos financieros deben mantenerse organizados a través de las cámaras de turismo y comercio y el Instituto Hondureño de Turismo”, recomendó.

“El primer paso es acercarse al banco, generar la presión para que puedan ser atendidos y exigir esa readecuación y alivio”, indicó.

Por su parte, Roberto Oseguera, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Honduras, manifestó su agradecimiento al presidente Hernández y dijo que “sin duda el turismo es una prioridad nacional como su Gobierno lo declaró en la ciudad de Gracias, Lempira, en la Casa Galeano. Yo creo, presidente, que si seguimos apoyando el turismo podemos hacer la diferencia en Honduras”.

“El sector turismo genera 11. 7 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, de forma directa un 6.5 % es el cuarto generador de divisas, incluyendo las remesas familiares. El turismo tiene la bondad, igual que el café, es que beneficia a los más pobres porque nosotros en hotelería contratamos la mano de obra local, la cual capacitamos. Se puede llegar a las masas, el turismo tiene esa bendición”, expuso.

“El turismo es donde Honduras puede salir del subdesarrollo esa es mi visión, ya que somos una industria que generamos 274.000 empleos. El turismo tiene esa bendición y si seguimos apoyando el turismo podemos marcar la diferencia en Honduras”, manifestó.

“Necesitamos urgentemente readecuar con los fondos Banhprovi y me alegra que se tiene de plazo hasta el 31 de diciembre faltan dos meses y se necesita más tiempo para poder realizar la readecuación de miles de créditos”, recomendó.