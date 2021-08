Gobierno anuncia segundo Vacunatón en 7 departamentos para inmunizar a 125.000 personas, será el sábado y domingo próximos

El segundo Vacunatón para aplicar 125.000 dosis de vacunas a hondureños en los siete departamentos del país con mayor incidencia y mortalidad a causa de la covid-19 se realizará el próximo fin de semana en unos 70 centros de inoculación.Los detalles de la segunda jornada especial de vacunación, que se realizará los próximos sábado 7 y domingo 8 de agosto, fueron anunciados este miércoles por el ministro coordinador general de Gobierno, Carlos Madero, y la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, en una comparecencia de prensa desde el Palacio José Cecilio del Valle, sede del Poder Ejecutivo de Honduras.“Este es un fin de semana que tenemos que aprovechar para vacunarnos contra la covid-19. Ya tenemos previsto que vamos hacer un Vacunatón en algunos de los departamentos que tienen mayor incidencia de la pandemia”, dijo Madero.La jornada se realizará en los departamentos de Cortés, Comayagua, Choluteca, El Paraíso, La Paz, Olancho y Valle, con el propósito de llegar a la población de 35 años en adelante.La ministra Flores dijo que “hay muchas personas de esta edad (35 años o más) que se nos han quedado: unos porque no han podido, otros porque no creen en la vacuna”.Agregó que “estas son las edades que se nos están muriendo en los hospitales y por eso queremos abordar esta población, abordarlos oportunamente”.En ese sentido, la funcionaria hizo eco del llamado del presidente Juan Orlando Hernández, quien en cadena nacional dijo el pasado lunes que “todo aquel adulto mayor, o persona de 50 o 40 años que no se vacunó cuando le tocaba, esta es la oportunidad de ponerse al día”.El presidente Hernández anunció en dicha cadena la celebración del segundo Vacunatón después del éxito de la primera jornada que se realizó los pasados sábado y domingo en el Distrito Central y los restantes 27 municipios de Francisco Morazán, que culminó con 126.149 vacunados, cifra ampliamente superior a la meta de 75.000.Con esta cantidad de vacunados Honduras superó la barrera de los dos millones de inmunizados contra la covid-19.Primera y segunda dosisEn total, unos 68 puntos de vacunación serán habilitados para esta jornada, y solo en el municipio de San Pedro Sula serán 12 los puntos de inmunización disponibles.Las autoridades sanitarias indicaron que para finales del mes de agosto se estaría aplicando la segunda dosis. Además, indicaron que en cada puesto de vacunación se aplicará la primera y segunda dosis.Sin embargo, durante toda esta semana en todo Honduras se está aplicando la segunda dosis.La titular de Salud recordó que en la actualidad hay variantes del coronavirus de mucha preocupación, por lo que reiteró que la primera y más importante estrategia ante la covid-19 es seguir las medidas de seguridad: el lavado de manos, el uso de mascarilla, el uso de gel alcohol y el distanciamiento.Una actividad de los hondureñosPara el desarrollo exitoso de este segundo Vacunatón se ocupa la participación solidaria de todos los hondureños.“Hay un punto importante en el Vacunatón: ocupamos la participación solidaria de todos los hondureños. Ocupamos que las fuerzas vivas del departamento se involucren ya que son jornadas extendidas”, manifestó el ministro Madero.Agregó que “tenemos una cantidad muy grande de brigadas que estarán en cada departamento”.Madero recordó que son necesarias las coordinaciones logísticas para asegurar un resultado similar al arrojado el fin de semana, donde se proyectó una meta de 75.000 dosis aplicadas y se terminó sobrepasando las 121.000 dosis.En ese sentido, Madero lanzó un llamado a la población nacional. “Hacemos una invitación a los alcaldes para que los ayuden con las fuerzas vivas y poder ayudar con la coordinación “, dijo.El funcionario señaló que esta jornada va más allá de los brigadistas, ya que es todo un tema logístico, pues se tiene que ir de casa en casa para que no se queden hondureños sin vacunar.