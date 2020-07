Gobierno asigna L. 20 millones para intervenir a comunidades de Gracias a Dios ante el COVID-19

Ante la situación que se vive en el departamento de Gracias a Dios el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández asignó en las últimas horas una partida de 20 millones de lempiras para fortalecer los establecimientos de Salud de la zona y combatir el COVID-19.

“Este día se llevan medicamentos, y un fondo aprobado de 20 millones de lempiras para que la comunidad lo administre con la veeduría social y que hagan compras para abastecerse de las necesidades sanitarias que viven en la zona”, dijo la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

Flores también, apuntó “que es necesario hacer una intervención completa, esta es la segunda visita, donde vamos con el equipo de epidemiología para hacer un análisis de la situación y para la próxima semana tener un equipo técnico trabajando en la zona”.

“Hoy vamos a afinar un plan de acción con las autoridades sanitarias y locales del departamento de Gracias a Dios, para dar una pronta respuesta a los habitantes”, expresó la funcionaria.

*Contratación de personal*También se está buscando personal de Salud que quiera movilizarse a la zona para trabajar, además se realizan gestiones para trasladar una mayor cantidad de oxígeno, ya que la vía aérea no es posible.

“Estamos trabajando para contrarrestar esta enfermedad que está afectando a todo el mundo y el propósito es que no hayan muertes en este departamento, por eso les traemos medicamentos y un presupuesto asignado”, agregó.

El departamento de Gracias a Dios por su geografía presenta mayor complejidad para el abastecimiento de insumos.

*Más triajes*En el caso de Tegucigalpa y San Pedro Sula, de acuerdo con la entrevistada continúa La instalación de nuevos centros de triaje.

También sigue la atención de pacientes de manera domiciliar, por medio de las brigadas médicas casa a casa, para descongestionar los hospitales y que sean estos los que manejen los casos más complejos.

*Medidas*La población no debe descuidar las medidas de prevención como el lavado de manos con agua y jabón, uso de gel antibacterial, uso de la mascarilla y el distanciamiento social.