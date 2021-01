Gobierno continúa masiva entrega de paquetes Vida Mejor en Villanueva, Potrerillos, Choloma y Pimienta

El presidente Juan Orlando Hernández encabezó este jueves la entrega de 1.000 paquetes de ayuda humanitaria Vida Mejor a familias afectadas por la pandemia de covid-19 y por las tormentas Iota y Eta en los municipios de Potrerillos, Villanueva, Pimienta y Choloma, (Cortés), entre otros sectores del país.

Una caravana de camiones del Ejército salió de la 33 calle de San Pedro Sula con destino a Potrerillos, Villanueva, Pimienta y Choloma, llevando 619 de los 1.000 paquetes de ayuda humanitaria Vida Mejor para ser entregados este jueves a igual número de familias.

Solo en Cortés se distribuirán 619 paquetes de ayuda humanitaria, de los que 333 corresponden a familias afectadas en Villanueva, 110 en Potrerillos, 140 en Choloma y 36 en Pimienta, entre otros.

Los restantes paquetes de ayuda humanitaria Vida Mejor serán entregados en otros sectores para totalizar los 1.000.

*Una generación de valor*

El presidente Hernández agradeció porque, por dura que ha sido la prueba, he sido testigo de la solidaridad del pueblo hondureño son dos tormentas y una pandemia la que hemos afrontado en 2020, y esta generación de Honduras las ha enfrentado con valor e hidalguía..

Reconoció que lo más duro de afrontar en esto fue la pérdida de vidas con los fenómenos naturales y luego con la pandemia, y aunque ya hacemos los trámites y están avanzados para obtener la vacuna, lo mejor es guardar las medidas de bioseguridad..

Hernández añadió que en ese momento es importante no bajar la guardia frente a la pandemia de covid-19, porque el dato más reciente dice que los mayores portadores son los jóvenes y con padecimientos que antes no se tenían.

Ayuda a los que duermen en el sueloEl mandatario recordó que en este momento y luego de los fenómenos naturales hay miles de familias que lo han perdido todo, y lamentablemente hay sectores del país donde no se sabe lo que ha pasado en los lugares afectados por las tormentas tropicales..

Todavía hay mucha gente que está durmiendo en el suelo, y para eso estamos aquí, para decirles que no están solos, y por eso esta entrega de paquetes Vida Mejor., señaló.

Agregó el titular del Ejecutivo que a partir de ahora van a ver centenares de camiones entregando estos paquetes de Vida Mejor para la gente que más lo necesita, en los lugares donde salieron muchas familias afectadas..

También vamos a entregar a estas familias que lo perdieron todo un bono único por 5.000 lempiras para ayudarles a levantarse de este momento de dificultad., refirió Hernández.

Informó que, además de los paquetes Vida Mejor, las viviendas y la generación de empleo, también andarán los programas de Crédito Solidario, Senprende, entre otros, ofreciendo financiamientos y asistencia técnica a los pequeños negocios que lo perdieron todo..

*Con transparencia*

La ministra de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Zoila Cruz, recordó que todo lo que se ha adquirido ha cumplido con la Ley de Contratación del Estado y por medio de licitaciones públicas, buscando mostrar de la mejor manera posible la transparencia con que se han obtenido todos estos paquetes.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Tito Livio Moreno, afirmó que esta es una operación enorme, y se ha llegado a miles de hogares, incluso muchos sectores remotos, para tratar de ayudar a los que han sufrido con los fenómenos naturales..

El comisionado director de la Policía Nacional, David Aguilar Morán, dijo que la institución seguirá trabajando en varias labores de acompañamiento y ofreciendo seguridad en cada colonia y en cada sector que requieran de nuestro apoyo, porque este es el momento en el que debemos trabajar unidos..

El comandante del Cuerpo de Bomberos, José Zelaya, aseguró: Estamos trabajando fuerte por medio de los bomberos de Honduras para decirles que no están solos, sabiendo que todos los que salieron afectados necesitan del trabajo de la institucionalidad..

*Distribución de la ayuda*

Los paquetes de Cortés serán distribuidos en los siguientes barrios y colonias:En Villanueva, en las colonias Tres Reyes (85 paquetes), La Valle (119) y Pueblo Nuevo (129).En Potrerillos, barrio Cabañas (110).En Choloma, aldea Banderas (140).En Pimienta, Bosque 1 (36).

La operación nacional No Están Solos beneficiará a más de 400.000 personas a través de la entrega de 60.000 paquetes de ayuda humanitaria a familias que perdieron sus pertenencias por los fenómenos Iota y Eta en las distintas zonas afectadas del país.

Esta masiva entrega de paquetes Vida Mejor busca promover el desarrollo humano a través de la ayuda humanitaria en el marco de la emergencia nacional ocasionada por la pandemia de covid-19 y las tormentas Iota y Eta.

*De interés*

Los paquetes de ayuda humanitaria Vida Mejor que estarán siendo entregados en los municipios contienen los siguientes artículos:

1 Cama matrimonial1 Filtro de agua1 Estufa de gas1 Tanque de gas1 Balde de basura5 Platos secos5 Platos hondos5 Tazas5 Vasos3 Biberones1 Paquete de pañales1 Paquete de toallas húmedas1 Vaselina1 Caja de Maizena1 Limpia pepes4 Rollos de papel higiénico1 Paquete de toallas sanitarias2 Pastas dentales de 75 ml5 Cepillos dentales (2 de adultos y 3 de niños)3 Jabones de baño5 Mascarillas1 gel de manos1 Trapeador1 Escoba2 Pastes1 Paquete de bolsas para basura1 Bote de cloro1 Jabón de lavar platos2 Libras de detergente.