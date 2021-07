Gobierno crea Fuerza de Tarea para atender a los locatarios afectados por incendio en mercado de Gracias

El presidente Juan Orlando Hernández anunció este jueves que los locatarios afectados por el incendio ocurrido en el mercado San Marcos, de Gracias, serán atendidos por una Fuerza de Tarea que les entregará capital semilla para que reinicien sus labores, Bolsas Solidarias de alimentos y financiamientos por medio de Crédito Solidario.

Hernández recorrió esta mañana al mercado San Marcos, ubicado en el casco histórico de Gracias, en compañía de autoridades municipales y gubernamentales, así como de los afectados, para conocer los daños provocados por el voraz incendio que destruyó casi en su totalidad los puestos de los locatarios, el miércoles por la noche.

A cada uno se les hará -dijo el mandatario- una donación de capital semilla para que reinicien las compras de sus artículos, mientras que a quienes ya tenían financiamiento con Crédito Solidario se les otorgará un refinanciamiento.

Explicó que primero habrá que entregarles capital semilla o donación porque, si no, no tendrán con qué pagar, además de haber localizado de manera rápida un predio en el que se construirán unos puestos temporales, porque la reconstrucción del mercado llevará tiempo.

Según Hernández, el nuevo predio estará localizado cerca de las instalaciones de la Policía Nacional, buscando que los clientes tengan un fácil acceso a los puestos.

También afirmó que se hará un seguimiento a cada locatario afectado, para saber el tipo de ayuda a ofrecerle, porque algunos venden verduras y frutas, y otros achinería, y entonces eso implica conocer a fondo las necesidades de cada comerciante.

*La Fuerza de Tarea*

El gobernante informó que la designada presidencial y ministra de Desarrollo Económico, María Antonia Rivera, encabeza la Fuerza de Tarea y afirmó que realizará un trabajo muy apegado a solventar las necesidades de cada persona afectada, debido a que ya tiene la experiencia de haber asistido a vendedores de dos mercados que se quemaron en San Pedro Sula y que también fueron atendidos por parte del gobierno central.

Hernández aseguró que la Secretaría de Desarrollo Económico contará con el respaldo de la Alcaldía de Gracias y la Gobernación Departamental de Lempira para trabajar con un equipo de alto nivel, y de manera amplia, en la atención a los afectados por el incendio.

Anunció que cada vendedor podría tener un aporte inicial de 20.000 lempiras, además de la entrega de Bolsas Solidarias, para luego analizar los financiamientos a efectuar para que puedan volver a la actividad económica de manera firme.

Sobre el proceso de reconstrucción del mercado, Hernández explicó que se deberá llevar a cabo en base a los lineamientos que dicte el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, además de buscar la forma de dejar un sistema anti-incendios que permita evitar el problema en años posteriores.

El mandatario afirmó que hizo un recorrido con una Fuerza de Tarea, conformada de emergencia, para atender a los locatarios, y les aseguró que no están solos y que se buscará la forma de asistirles, en primera instancia, con algunas opciones de capital semilla y Bolsas Solidarias, así como con la preparación del predio donde se ubicarán los puestos temporales.

Sobre el tipo de asistencia que se entregará a los perjudicados, Hernández señaló que lo primero es ubicar los nuevos puestos y luego llevar el capital semilla, las Bolsas Solidarias, haciéndoles saber que no están solos y que buscaremos incluso que puedan contar con mejores puestos en relación a los que tuvieron antes del incendio..