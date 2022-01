Gobierno detiene otro trancazo de la Cree a la energía eléctrica

El aumento al costo de la energía eléctrica anunciado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) no será aplicado a los recibos de al menos 1 millón 700 mil clientes residenciales y de más de 120.000 clientes comerciales informó este lunes el ministro de Energía, Roberto Ordóñez.

«Las tarifas no se van a aplicar y vamos a mantener los mismos niveles de tarifa que teníamos hasta el último trimestre de 2021, siempre protegiendo a ese millón 700 mil clientes residenciales y a esos 120.000 clientes comerciales que están en el rango de emprendedores, pequeña y mediana empresa», indicó.El subsidio a este ajuste no es solo una posibilidad, pues, según explicó el ministro Ordóñez, ya han habido conversaciones con la Secretaría de Finanzas al respecto.«El presidente Hernández nos ha dado una instrucción muy clara de que busquemos las mejores opciones para poder paliar este impacto que tendría el incremento de la tarifa eléctrica en la población hondureña», afirmó.Energía ha sido subsidiada desde julioEl funcionario recordó que a partir del tercer trimestre del 2021, de julio a septiembre, la Cree decretó un incremento a las tarifas, «pero el Gobierno aplicó un subsidio para que no hubiera ningún incremento», señaló.Agregó que lo mismo ocurrió en el cuatro trimestre del 2021, de octubre a diciembre, cuando mediante el decreto 85-2021 prácticamente se contuvo el incremento a las tarifas, aplicando el subsidio.Dicho subsidio ha venido protegiendo a cerca de 1 millón 700 mil clientes residenciales que consumen de cero a trescientos cincuenta kilowatt hora por mes y también a 120.000 clientes de baja tensión que son los emprendedores, la mediana y pequeña empresa que consume de cero a trescientos cincuenta (350) kilowatt hora por mes.Ordóñez explicó que “ahora en el mes de enero nos encontramos con un escenario similar, en el que la Cree ha hecho su valoración de los costos de generación, distribución y transmisión de energía para poder determinar lo que sería una tarifa vigente para la energía eléctrica”, pero recalcó que «desde el Ejecutivo actuando responsablemente nosotros tenemos que ver de qué manera proteger a la población».Subsidio preaprobadoEn ese sentido, señaló que en el último decreto legislativo que se aprobó para el último trimestre de 2021 se establece que, «si así se estima necesario, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas podrá cubrir los gastos de subsidio para el primer trimestre de 2022, o sea que están desde ya preaprobados por el Congreso Nacional de la República».La anotación a la que el ministro de Energía hizo referencia indica que también se podrá cubrir el primer trimestre de 2022, es decir enero, febrero y marzo, «y eso es efectivamente lo que vamos hacer desde el Ejecutivo», aseguró.Ordóñez enfatizó que, «aun cuando se ha establecido este nuevo incremento en la tarifa de energía eléctrica, una cosa es la determinación de lo que sería la nueva tarifa y otra es la aplicación».Actualmente los costos del mes de enero no han sido cargados a los sistemas de facturación.Hoja de rutaEl funcionario recordó que se cuenta con un plan para la reserva del sector energía, mismo que fue firmado en octubre de 2018 con el aval del sector privado a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), de la Asociación Nacional de Productores de Energía Renovable y la Empresa Energía Honduras (EEH).Según lo detallado por Ordóñez, este plan establece varios puntos, entre ellos la implementación completa de la Ley General de la Industria Eléctrica, estableciendo la institucionalidad y la estipulación de la deuda de la estatal, la recuperación de la mora y los contratos de los generadores, entre otros.»Esta hoja de ruta que ya existe esperamos que la nueva Administración la tome en cuenta», dijo tras apuntar que el tema de la energía eléctrica no es para resolverlo a nivel político, ya que tiene muchas consideraciones a nivel técnico, financiero y estructural.