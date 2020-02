Gobierno entrega viviendas de Vida Mejor en aldeas Laguna Seca y Jocotán

Mercedes (Ocotepeque). La familia de don Jeremías Santos y doña Merary Romero, una pareja luchadora de la aldea Laguna Seca, del municipio de Mercedes (Ocotepeque), recibió hoy la bendición de una vivienda nueva y completa del programa Vida Mejor, al igual que la familia de don Lino Mejía, de la aldea Jocotán.

“No tengo palabras para agradecer lo que han hecho por mi familia Vida Mejor es una realidad que ha beneficiado a muchas familias y nunca pensé que yo sería uno de los beneficiados y me siento feliz por lograr vivir dignamente gracias al apoyo del Gobierno”, expresó muy agradecidamente don Jeremías Santos, junto a su esposa Merary y sus hijos Ángel, de cuatro años Cecy (9) y Seydi (11).

“Nunca me imaginé que un presidente me daría una casa, y pido de corazón y en mis oraciones que muchas más familias reciban una vivienda digna como la que hoy en día he tenido el privilegio de recibir junto a mi familia”, agregó de forma elocuente don Santos, como cariñosamente le llaman sus vecinos.

En la actualidad, el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ejecuta una inversión que supera los seis millones y medio de lempiras en los municipios de Belén Gualcho, Valle de Sensenti, San Marcos, Mercedes y San Francisco del Valle, con la instalación de 211 letrinas, 166 techos, 456 pisos de cemento y cuatro viviendas (dos de ellas, las de don Jeremías y don Lino).

“Muy contenta de visitar estas bonitas comunidades de Laguna Seca y Jocotán, donde hemos realizado la entrega de dos viviendas y otros beneficios del programa Vida Mejor que continúa llegando a los lugares más lejanos del país a las familias más desprotegidas de cada zona”, explicó la primera dama, Ana García de Hernández.

“Vida Mejor llega con acciones y realidades a cambiar la vida de las familias que forman parte de esta plataforma en todo en Honduras, Juan Orlando tiene un fuerte compromiso con el occidente del país”, agregó la esposa del mandatario hondureño quien fue acompañada por los diputados Román Villeda y Tania Pinto, y el gobernador de Ocotepeque, Osmín Arita.

El Gobierno de la República tiene en agenda impulsar el sector de agroturismo de la zona occidental de Honduras, región atractiva para potenciar el turismo y las cosechas agrícolas, con la facilitación del acceso al crédito con tasas bajas para que los productores agrícolas puedan beneficiarse de los programas del Estado.