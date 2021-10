Gobierno envía iniciativa al Congreso para bajar en 75 % el costo de fletes marítimos

Como una medida para aliviar el bolsillo de los hondureños, autoridades económicas del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández anunciaron este jueves que se ha enviado una iniciativa de ley al Congreso Nacional para disminuir los fletes marítimos cuyo alto costo está provocando problemas en el comercio internacional.

La iniciativa fue anunciada en Casa Presidencial por la designada presidencial y ministra de la Secretaría de Desarrollo Económico, María Antonia Rivera el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara el ministro de Finanzas, Luis Mata el director ejecutivo de Aduanas, Juan José Vides, y la directora ejecutiva del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán.

La designada presidencial informó que por instrucciones del presidente Hernández “se introdujo una iniciativa de ley (al Congreso) que establece una medida económica extraordinaria, la cual tiene la finalidad principal de mitigar el impacto causado por el incremento en las importaciones en costos de fletes marítimos”.

Estos costos “inciden directamente en la cadena de producción y comercialización de mercancías”, detalló.

Rivera explicó que “esta medida consiste en que el costo del flete marítimo para propósito del cálculo del valor en aduanas de las mercancías se determinará en base al 25 % consignado en el documento de transporte”.

La designada presidencial y ministra de Desarrollo Económico exhortó a los empresarios que se beneficiarán con esta medida a trasladar a los consumidores la rebaja en los productos que importen.

Esta nueva medida presentada por la Administración Hernández implicará un sacrificio fiscal de unos 200 millones de lempiras, que al beneficiar al sector empresarial importador deberá traducirse en disminución de costos de los productos para la población, ahorrando dinero al bolsillo de la gente.

De esta forma, el Gobierno del presidente Hernández contempla aliviar el bolsillo de la gente que ha sido duramente afectado por la pandemia de la covid-19 y las tormentas tropicales Eta y Iota.

Aliviando él bolsillo

La directora ejecutiva del SAR, Miriam Guzmán, afirmó que esta institución y la Dirección de Protección al Consumidor estarán vigilantes para sancionar a todos aquellos que hagan aumentos de precios sin justificación contra la población.

“La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Protección al Consumidor, como el Servicio Administrador de Rentas, estaremos vigilantes a fin de que no se produzca un incremento de precios, ya que no habrá excusas”, puntualizó.

El titular de Aduanas de Honduras, Juan José Vides, informó que “un descuento de 75% es lo que se estará haciendo en la base imponible de lo que es el flete”.

“Para dar un ejemplo, un contenedor que cuesta 20.000 dólares, aplicándole un descuento de 75%, estamos haciendo un ahorro de 15.000 dólares la base imponible en cálculos de impuestos será en 5.000 dólares. Ese descuento debe trasladarse directamente al consumidor final”, detalló.

Vides afirmó que esta medida “es buscando el ahorro en los bolsillos del pueblo hondureño que tan necesitado está en tener todas sus mercancías y tener esa sostenibilidad económica que tanto buscamos”.

Una medida solicitada por los sectores agroexportadores

El ministro de la SAG, Mauricio Guevara, explicó que esta es una medida que había sido solicitada por mucho tiempo por sectores de agroexportadores de diferentes rubros y ahora es una realidad.

“Esta es una medida que se ha venido solicitando por los diferentes comunicados de diversos sectores agroexportadores, de los cuales tenemos melón, sandía y camarón”, indicó.

“Estos sectores están sufriendo en sus unidades productivas de estos incrementos en materias primas, en el tema específico de fertilizantes y otros insumos”, explicó.

Guevara afirmó que como Gobierno “continuamos trabajando y poniéndonos creativos para que al final este suceso mundial que está pasando en los países productores de materias primas para el sector productivo no vaya a afectar a los productores ni al consumidor final”.

Además, la designada presidencial María Antonia Rivera informó que se han cominicado con el representante de Honduras en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que se pronuncie en pro de la unión entre países para solucionar esta crisis.

“Hemos hablado con nuestro representante en la OMC para que él también haga un pronunciamiento a nivel de todos los países que integran esta organización para que nos unamos para solucionar esta crisis a nivel mundial”, afirmó.

“También nos comunicamos con el ministro de Economía que tiene la presidencia pro témpore del Consejo de Ministros Económicos Centroamericanos para que por tarde el próximo martes se convoque una reunión para ver esto de forma regional”, detalló Rivera.

“Con esto podremos buscar una solución a este conflicto para que no haya mayor efecto en el caso de Honduras y de la región”, finalizó.