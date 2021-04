Gobierno fortalece a los emprendedores del municipio de Cedros

Un importante evento se acerca. Se trata de la feria “Cedros Emprende” con su eslogan “Aquí también se produce café”, como parte del proceso de reactivación económica del país.

La actividad se desarrollará en el municipio de Cedros, Francisco Morazán, este viernes 26 de marzo de 2021, de 10:00 am a las 4:00 pm, donde 30 emprendedores ofrecerán sus productos impulsada por las autoridades del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios –SENPRENDE.

“Esta feria es parte de un proyecto inicial valorado en 1.6 millones de lempiras para este municipio, se les han entregado títulos de propiedad, kits de herramientas, buscando fortalecer la cadena de producción del café, ya no solo cultivarán el aromático, sino que lo podrán procesar y sacarle un mejor provecho”, dijo Abeli Lozano, la Viceministra de SENPRENDE.

Agregó, “estamos trabajando en el acceso a mercados, con el objetivo de que estas empresas puedan funcionar y sostenerse cuando volvamos a la normalidad, saliendo de la pandemia, para el Presidente Juan Orlando Hernández esto es vital”.

Lozano, destacó que el Gobierno del Presidente Juan Orlando, ha puesto a disposición de los emprendedores durante este año 2021, unos 1,400 millones de lempiras, que SENPRENDE colocará, a través de Crédito solidario.

“Honduras Se Levanta” es un acuerdo de la MESA DE TRABAJO MIPYME, a raíz de la crisis de la pandemia y de las tormentas, dentro de esta iniciativa desarrollamos las ferias de “Honduras Consume Local”, “Honduras Se Levanta”, concluyó.

*Desarrollo de ideas de negocio*

Por su parte, Eva Ávila, representante del CDE-MIPYME Región de El Paraíso, dijo “nosotros somos el brazo técnico de SENPRENDE, trabajamos en impulsar proyectos que hagan que crezca y que se desarrolle una idea de negocio, que se pueda llevar a cabo beneficiando a varias familias, para el desarrollo de Honduras”.

Añadió que no solo se trata de apoyo económico, sino que también en la parte técnica con capacitaciones para que puedan formalizar sus emprendimientos y así competir sin desventajas frente a otras empresas.

Merlín Cárcamo, Gobernador Departamental de Francisco Morazán, resaltó los trabajos que se vienen haciendo junto a SENPRENDE.

“Estamos trabajando en todos los municipios, a través de SENPRENDE, esta vez le toca a Cedros, este municipio cuenta con mucha historia y esa es una cualidad que lo vuelve una atracción turística, el fortalecimiento que se da canalizando fondo para fortalecer estas actividades, antes no tenían acceso a crédito”, expresó Cárcamo.

De acuerdo con el funcionario, a través de SENPRENDE, que es una institución que agrupa una gran cantidad de actividades de apoyo económico y que está ejecutando de manera extraordinaria el Ministro Colindres, se ha podido llegar a diferentes sectores como sucede con Cedros, articulando la producción del grano aromático.

*Turismo*Luisa Ramírez, encargada del área de turismo de la alcaldía de Cedros, afirmó sentirse orgullosa de gestionar la feria, “hoy nos damos cuenta que los emprendedores son la base económica, ellos no solo impulsan la economía de Cedros, sino de todo el país”.“Hemos podido sacar la parte positiva de esta crisis, nuestros emprendedores estan listos, ellos quieren darse a conocer y lo estan haciendo gracias al Gobierno”, manifestó.En el acto se hará entrega de kits de herramienta y títulos de propiedad a los productores, como parte del Proyecto “Honduras Se Levanta Fortaleciendo la cadena de valor del Café del Municipio de Cedros, Francisco Morazán.