Gobierno inicia reparación de 32 centros educativos dañados por tormentas en el Valle de Sula

El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, mediante la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), inició este viernes la primera etapa de reconstrucción de 32 centros educativos que fueron dañados totalmente por el paso de los huracanes Eta y Iota en el Valle de Sula.

El costo inicial de la reparación total o parcial de estas escuelas y Centros de Educación Básica asciende a los 20 millones de lempiras, informó el ministro de Sedecoas, Rubén Espinoza.

Durante un recorrido por el centro educativo Fesitranh II, de la colonia Céleo Gonzáles en San Pedro Sula, el funcionario subrayó que es gratificante ver la cara de alegría de maestros, padres de familia y demás beneficiados por las obras de reparación, porque ya se dieron cuenta de que esto es una realidad y el mensaje del Gobierno es que no están solos.

Estamos muy contentos de darle buenas noticias a la población del Valle de Sula, porque ya el presidente Juan Orlando Hernández ha pedido que inicie la reparación inmediata de todos estos centros educativos que fueron dañados con las tormentas de Eta e Iota., manifestó Espinoza.

En esta fase inicial se van a reparar 32 centros educativos, en los cuales iniciarán las obras a partir de esta semana.

En esta primera etapa iniciaremos con 20 millones de lempiras porque estos centros educativos serán reconstruidos en su totalidad., destacó el ministro de Sedecoas.

También las autoridades, destacaron que se intervendrán en total 700 centros educativos, de los cuales se han priorizado los de 154 municipios junto a la Secretaría de Educación, los cuales además servirán como pilotaje para las clases semipresenciales que anunció el ministro Arnaldo Bueso esta semana.

*Nueva modalidad*

Además, el ministro de Sedecoas anunció que se implementará la modalidad anti-inundaciones, consistente en que los centros educativos estarán elevados del nivel del suelo, esto para asegurar la inversión y que a futuro no se pierdan como sucedió anteriormente.

Esta reconstrucción a nivel nacional también incluye el Distrito Central, Cortés, Comayagua, La Paz, Intibucá., entre otros lugares, dijo Espinoza.

*Atendieron llamado*

Por su parte, Wendy Romero, directora del centro educativo Fesitranh II, enfatizó que están muy contentos porque las autoridades del Gobierno atendieron su llamado para beneficiar a más de 450 niños de nivel escolar y más de 160 en el área preescolar, para totalizar 610.

Aquí los huracanes destruyeron todo, no nos dejaron nada, solo destrucción y devastación. Estamos contentos porque se implementará esta nueva estructura anti-inundaciones, lo cual nos garantiza que este centro va a prevalecer y no va a ser fácilmente dañado., apuntó la directora..Ya con las autoridades poniendo mano en nuestro centro, nos da garantía que se va a ejecutar y terminar la reparación de estos centros., apuntó Romero.

“Estamos viendo los trabajos”Mientras los obreros realizaban los trabajos en lo que será el nuevo centro educativo, doña Lesly Méndez, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela Fesitranh II, puntualizó: Damos gracias a Dios que ya hemos visto el comienzo de trabajos en nuestra escuela y confiamos que así continúe porque como padres nos preocupa la educación de nuestros niños..

Agradecemos al presidente Hernández porque se ha tocado el corazón y seguiremos esperando toda esa ayuda para nuestros centros educativos., concluyó la madre beneficiada.