Gobierno mediante la serie es “Es Cosa D2” ha instruido este año a más de 4.000 jóvenes de 13 departamentos del país

Más de 4.000 jóvenes de los departamentos de Atlántida, Colón, Santa Bárbara, Comayagua, Valle, La Paz, Cortés, El Paraíso, Ocotepeque, Lempira, Yoro, Islas de la Bahía y Francisco Morazán han sido capacitados este año a través de las historias reales plasmadas en los 8 capítulos de la serie televisiva hondureña “ES COSA D2”.

La proyección, mediante la plataforma Zoom, de las escenas de la serie educativa se realiza en el marco del mes de la prevención de los embarazos a temprana edad.El principal objetivo de la serie fílmica es llegar a los adolescentes, padres y madres de familia con un mensaje que provoque reflexión y motive a un cambio de comportamiento.Y es que en la trama televisiva se abordan temas juveniles relacionados con la prevención de la preñez precoz como: el riesgo del embarazo a temprana edad, matrimonio infantil en el marco de la cultura Lenca y el empoderamiento de la mujer, de una manera entretenida.También son expuestos problemas sociales como: la violencia, delito de la violación y la falta de comunicación entre padres e hijos.ProyecciónMediante la iniciativa de presentar la serie vía Zoom se contempla llegar a más de 10.000 adolescentes, padres y madres de familia a nivel nacional, con el mensaje de violencia, cultura machista, estigmatización por ser mujer, falta de comunicación entre padres e hijos y la migración, entre otros.De igual manera, a través de la transmisión en canales regionales se tiene como meta llegar a 48 municipios de los departamentos de La Paz, Intibucá, Copán, Olancho, Valle, Choluteca, y Atlántida, donde se presenta mayor porcentaje de embarazos en adolescentes.La primera dama, Ana García de Hernández, quien lidera el tema de la prevención de embarazo en la adolescencia, explicó que el objetivo de formar a los jóvenes y padres de familia es reducir la tasa de fecundidad en menores, postergando el inicio de las relaciones sexuales.Asimismo, incrementar el porcentaje de estudiantes que concluyen la educación secundaria y disminuir la violencia en los municipios más pobres y vulnerables.Aceptación de jóvenes y padres“La aceptación de la serie es excelente, los participantes quedan impresionados al conocer la realidad que están viviendo las jóvenes, en especial, las niñas que han sido abusadas en su adolescencia, y otras, que han causado muertes a causa de un embarazo a temprana edad., expresó Skarleth Dohm, directora de Programa de Prevención de Embarazo en la Adolescencia (PEA) de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.Victoria María Pérez, maestra y psicóloga, explicó que para los muchachos la serie hondureña es de gran sensibilización..Una vez que estamos haciendo las jornadas y al observar sus rostros y leer sus comentarios, me doy cuenta que cada capítulo está pensado para tocar esas fibras de las niñas y que se identifican, no porque les esté pasando, sino que porque pudiera suceder o podrían conocer alguna persona que está viviendo estas situaciones”, indicó Pérez.Por su parte, Andrea Raudales, técnica del PEA, residente en Tegucigalpa, manifestó que la serie invita a los padres de familia a tener conciencia de las situaciones que están pasando en el país porque, aunque parezca ficción, es algo que todos los días sucede el algún lugar de nuestro país”.Yoselin Mendoza, estudiante, dijo que los primeros cuatro capítulos que ha logrado ver le dejaron lecciones para la vida y sobre todo a reflexionar sobre las decisiones que deben tomar nadie nos puede obligar hacer cosas que no queremos”.