Gobierno no hubiera hecho tantas obras si fuera cierto que se pierden 3.000 millones de dólares por corrupción

El presidente Juan Orlando Hernández afirmó este miércoles que si fuera cierto que en Honduras se pierden 3.000 millones de dólares por corrupción, como dicen los detractores, su Gobierno no hubiera hecho las obras de desarrollo que le está dejando al país y pidió que antes de darse esas aseveraciones se hagan las investigaciones de rigor.“He escuchado a los detractores decir que se pierden en Honduras más de 3.000 millones de dólares por corrupción, cifra que representa el 30% del presupuesto en Honduras si eso fuera cierto, no hubiéramos hecho todo lo que hicimos en el país”, señaló Hernández.“Por lo tanto”, añadió, “incito a que antes de que se den este tipo de aseveraciones se hagan las investigaciones de rigor porque de lo contrario se afecta a un país que es noble”.El presidente Hernández hizo estos señalamientos al exponer ante representantes de la comunidad internacional en Washington los hitos alcanzados en sus ocho años de Administración en beneficio del pueblo hondureño en materia económica, agrícola, seguridad, inversión pública, gobernabilidad, medio ambiente, salud y turismo, entre otros.Asimismo, Hernández agradeció a la comunidad internacional por su respaldo al desarrollo de Honduras durante su mandato.“Durante 8 años tuvimos que luchar contra los que se oponen a todo, pero no hicieron nada cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y en la recta final de nuestro mandato, cuando empezábamos a cosechar los frutos de una gestión ordenada y transparente, nos sobrevino la pandemia y los huracanes Eta y Iota”, recordó Hernández en el evento realizado en la capital de Estados Unidos.Sin embargo, “hoy dejamos una nueva Honduras”, destacó Hernández.En materia de economía -prosiguió el mandatario- “hemos mantenido bajos niveles de inflación, hay estabilidad cambiaria. Durante 5 años hemos mantenido buenas calificaciones en las agencias de riesgo crediticio como Moodys y Standard amp Poor’s”.“Además”, recalcó, “tenemos un nivel de reservas internacionales de alrededor de 9.000 millones de dólares, equivalentes a más de 8 meses de importaciones”.Amplió señalando que las remesas familiares que envían los compatriotas hondureños que viven en Estados Unidos y otros países rondarán los 7.000 millones de dólares, siendo este un pilar de nuestra economía nacional.“Contra todos los pronósticos vamos a crecer este año más de 8% y este es el resultado del esfuerzo de todos”, indicó Hernández.El jefe de Estado también desglosó sus logros en el desarrollo del sector agroalimentario del país.“Logramos una inversión extraordinaria para los sectores productivos, facilitándoles 29.296 hectáreas de tierras agrícolas con acceso al riego. 20.648 productores y productoras han sido asistidos en servicios de riego agrícola”, enfatizó Hernández.Añadió que durante su Administración se han construido 452 reservorios de cosechas de agua para asegurar e incrementar la producción agrícola.“Además -prosiguió Hernández- protegimos 1,7 millones de hectáreas de bosque de plagas”.Espaldarazo al turismoEl turismo es uno de los rubros que fortaleció el jefe de Estado y se puede afirmar que dejó la vara alta en esta industria de la que dependen más de 274.000 familias a nivel nacional.“Uno de los sectores de mayor impulso ha sido el turismo antes de la pandemia habíamos logrado picos de hasta 800 millones de dólares en divisas, generando más de 274.000 empleos, gracias a que nuestro país tiene un potencial enorme aún por explotar en esta materia”, apuntó Hernández.Agregó que en su gestión apostó al turismo internacional y “ahora recibimos los cruceros más grandes del mundo, tenemos mayor conectividad aérea con Europa, Estados Unidos y otros países del mundo”.Indicó que conforme a la Ley de Fomento al Turismo se ha realizado una inversión de 4.951,1 millones de lempiras, generando miles de empleos directos e indirectos en este importante sector de la economía.El presidente Hernández detalló que el rubro del turismo fue duramente golpeado por la emergencia sanitaria del covid-19 y por el paso de las tormentas Eta y Iota.Por eso consideró importante crear productos financieros a bajas tasas de interés para que los empresarios pudieran recuperar sus negocios.“Hoy tenemos en Honduras distritos turísticos que son un gran atractivo para nacionales y extranjeros, tenemos más conectividad aérea y terrestre, tenemos bajas de interés para todo aquel que quiera emprender”, expuso.En infraestructura vial, el titular del Ejecutivo destacó que “seguimos levantando la más grande infraestructura que ningún otro Gobierno anterior estamos logrando el sueño de hace 200 años, unir el Pacifico y el Atlántico, así como todas las regiones productivas del país”.Hernández exteriorizó que su Administración mejoró y modernizó puertos y aeropuertos, y “hemos impulsado la transformación nacional con obras de gran envergadura como el Canal Seco, corredores viales, el aeropuerto de Palmerola, el Centro Cívico Gubernamental, el puente que unirá Amapala con tierra firme”.“Honduras tiene una hoja de ruta clara para convertirse en el Centro Logístico de América y toda la infraestructura, de nuevos corredores viales, modernos puertos y aeropuertos logísticos, está a la disposición de Centroamérica para realizar excelentes negocios”, aseveró Hernández.Otros logros“Para hacer frente a los efectos del cambio climático estamos priorizando la construcción, ampliación y operación de 17 represas para el desarrollo sostenible con el objetivo de establecer un sistema de protección ante los efectos del cambio climático, mediante la detención de aguas destructivas, agua potable, riego, piscicultura y protección de cuencas productoras de agua”, expuso Hernández.El mandatario hondureño informó que “al 20 de octubre de 2021 habíamos recibido 8.447.757 dosis de vacuna, lo que nos ha permitido una cobertura de vacunación del 54% de la población elegible con primera dosis y 34.8% con segunda dosis”.“El pasado lunes, hicimos un acto de justicia. Comenzamos a entregar acuerdos permanentes a miles de trabajadores del sector salud que estuvieron en la primera línea de batalla contra este virus”, apostilló Hernández.“Hoy quiero agradecer al Gobierno y pueblo de Estados Unidos, así como a la Organización de las Naciones Unidas y a todos los países que respaldan el programa Covax, porque gracias a las vacunas nuevamente estamos viendo la luz al final del túnel”, afirmó.Destacó que hoy se reporta que las salas de los hospitales están vacías de pacientes de coronavirus y “tenemos varios días sin muertes por covid”.“Este es el fruto de haber sido disciplinados y obedientes, este es el fruto de la solidaridad del multilateralismo, este es el resultado de haber hecho las cosas bien, sin hacer caso a aquellos que durante casi dos años se han dedicado a desinformar y generar zozobra en la población”, subrayó.“En estos 8 años, en verdad podemos decir que juntos hicimos historia para dejar una mejor Honduras y un mejor aliado en la región para nuestros países vecinos”, puntualizó el jefe de Estado.Frases del presidente Hernández• “Nunca debemos olvidar que lo que Honduras logró durante nuestro Gobierno es gracias a los valientes policías, soldados, fiscales, jueces y otros funcionarios y dirigentes, muchos de los cuales hicieron el máximo sacrificio: entregar su vida”.• “Durante 5 años hemos mantenido buenas calificaciones en las agencias de riesgo crediticio como Moodys y Standard amp Poor’s”.• “Hoy, con la frente en alto, quiero expresar mi gratitud a Dios porque nunca nos dejó solos, Él nos llevó de la mano, nos protegió y nos dio fuerzas cuando estuvimos a punto de desfallecer”.• “Hemos mantenido bajos niveles de inflación, hay estabilidad cambiaria..• Tenemos un nivel de reservas internacionales de alrededor de 9,000 millones de dólares, equivalentes a más de 8 meses de importaciones..• Las remesas familiares que envían nuestros compatriotas rondarán los 7,000 millones de dólares, siendo este un pilar de nuestra economía nacional..