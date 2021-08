Gobierno realiza entrega de capital semilla a emprendedores de Jutiapa, El Porvenir y La Ceiba

Un grupo de 60 emprendedores de Jutiapa, El Porvenir y La Ceiba, departamento de Atlántida, recibieron del Gobierno capital semilla en especie para impulsar sus negocios.

La ayuda fue canalizada a través del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) y la Asociación Pan, Techo y Trabajo, como parte de la iniciativa presidencial Honduras Se Levanta respaldada por la Mesa de Trabajo MIPYME.

Los beneficiados son parte de los afectados por la pandemia de la covid-19 y el embate de las tormentas tropicales Eta y Iota.

*Meta del Gobierno central*

El evento contó con la participación de la primera dama, Ana García de Hernández, en representación del presidente Juan Orlando Hernández.

Este es un proyecto diseñado como una respuesta ante los efectos en la parte económica por la pandemia de la covid-19 y las tormentas Eta y Iota”, resaltó la esposa del gobernante hondureño.

Los beneficiados son de los rubros de alimentos, abarrotería, perfumería y lácteos, quienes recibieron un aporte de 10.000 lempiras cada uno.

*Apoyo técnico y financiero*

Bajo la estrategia Honduras Se Levanta en este departamento se ha fortalecido a los emprendedores, no sólo con capital semilla, también se les apoya en la parte técnica y financiera”, expresó el ministro de Senprende, Luis Colindres.

Por su parte, Filena Almendares, una de las beneficiadas con el proyecto, afirmó que es de bendición la ayuda entregada porque desde el inicio de la pandemia no podía trabajar y cuando ya pude no tenía cómo retomarlo. Prometo duplicar esta inversión que hoy nos ofrecen”.

La actividad se realizó en el Instituto Manuel Bonilla, de La Ceiba.