Gobierno y CHC firman Acuerdo Nacional que beneficiará a 1,5 millones de cooperativistas

El presidente Juan Orlando Hernández firmó este jueves el Acuerdo Nacional entre el Poder Ejecutivo y la Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC) en el que se establece el apoyo que brindará el Gobierno central a través de las diferentes secretarías para fortalecer el sector social.

El acuerdo abarcará a más de 1.500.000 afiliados al sector cooperativista, aglutinados en más de 1.100 cooperativas en los 18 departamentos del país.

A nivel nacional, la cartera de crédito de las cooperativas va dirigida a los sectores de vivienda, industria, comercio y agropecuario, los que se pretenden fortalecer con el apoyo gubernamental.

Son más de 1.100 cooperativas de ahorro, producción y servicios las existentes en los 18 departamentos del país, razón por la cual, con el acuerdo nacional, se busca impulsar el desarrollo económico, la aplicación de mejores prácticas de créditos para las personas con baja o nula probabilidad de optar a préstamos de la banca tradicional.

Recursos y políticas jamás vistas

Fredy Espinoza Mondragón, gerente general del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (Consucoop), dijo sentirse muy alegre porque se firmó este acuerdo que busca fortalecer al rubro cooperativista de Honduras.

Venimos de un cooperativismo incipiente en los años 50, pero hoy estamos viviendo otros tiempos, y máxime al contar con el apoyo del Estado, en un momento en el que se debe apoyar al sector social”, dijo Espinoza Mondragón.

Hemos vivido un desarrollo constante y progresivo, y con las políticas públicas que usted ha puesto a disposición, señor presidente, con recursos blandos y tasas de interés jamás vistos en la historia, reconocemos que solo este Gobierno lo ha hecho posible, y lo agradecemos., aseguró Espinoza Mondragón.

José Francisco Ordóñez, presidente de la Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC), dijo que para que pueda crecer el cooperativismo se necesita de voluntad política, aprobación de leyes y respaldo al sector con diversos programas, y todo eso se ha podido realizar en Honduras, y es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos..

Añadió que la aprobación de diversos decretos por iniciativa del Ejecutivo en el Congreso Nacional ha permitido la transformación del sector cooperativista, con el respaldo y el trabajo del Poder Ejecutivo, y eso es algo que reconoce el rubro de las cooperativas.

Fortalecimiento del sector cooperativo

Por su parte, el presidente Juan Orlando Hernández recordó que una vez dijo que se iba a repotenciar el sistema cooperativo de Honduras, sabiendo que eso es hacer justicia social, y se ha hecho porque, como dice en la Biblia, ante Dios todos somos iguales y se le debe dar prioridad al que más necesita..

He tenido la oportunidad de conocer el sector cooperativista del país y puedo decir que me ha dejado grandes lecciones a través de la economía social eso es algo que debo reconocer porque me ha servido mucho en la vida., comentó el gobernante.

El mandatario destacó que para la micro, pequeña y mediana empresa el Gobierno ha destinado 7.000 millones de lempiras con programas de acceso al crédito, además del acuerdo que hoy se firmó en favor de los cooperativistas.

Asimismo, indicó que se han colocado más de 2.000 millones de lempiras por medio de Bahnprovi, a través de las cooperativas certificadas, y eso representa un gran apoyo al cooperativismo del país.

Agrocrédito, ligado al cooperativismo

Hernández dijo sentirse contento porque de conversaciones con las cooperativas surgió la idea de Agrocrédito 8.7 y luego 5.0, y eso ha permitido apoyar a los productores, a instancia de una idea surgida entre conversaciones realizadas por el Gobierno y el cooperativismo..

Luego comentó que Honduras se ha recuperado de grandes problemas como los fenómenos naturales y la pandemia, y seguramente en eso tienen mucho que ver las cooperativas, no solo los bancos del país.

Por último, dijo que recordaba con claridad cuando muchos dirigentes del cooperativismo se esforzaron por trabajar en favor del sector y que le llena de alegría saber que la buena gestión en el rubro sirva de ejemplo en el continente y permita apoyar a los que necesitan del respaldo gubernamental.

Los beneficios del acuerdo

En el ámbito de cooperación, se establece que con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social se realizará la entrega de bolsas de alimentos, mientras que con el Ministerio de Educación se busca la implementación del tema cooperativismo, de manera progresiva, en la currícula educativa del país.

Además, se contempla un desembolso económico para fortalecer las capacidades del sector el otorgamiento de becas al sector agroforestal, y el apoyo al micro, pequeño y mediano empresario por medio de Senprende, para ofrecer microcréditos a los cooperativistas.

También se contempla gestionar por medio de un decreto legislativo el traslado de un terreno a la Confederación de Cooperativas, para que se pueda construir la casa del rubro asimismo, la conformación de una mesa interinstitucional en apoyo al sector cooperativista de Honduras.

La ley de cooperativas data desde 1987, y el presidente Hernández, desde 2010, que se desempeñó como presidente del Congreso Nacional, ha incentivado una serie de reformas a la ley de cooperativas y decretos que fortalecieron el sector.