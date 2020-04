Gobierno y sectores productivos consensúan decreto para garantizar seguridad alimentaria a los hondureños y convertir a Honduras en referente en producción

El Gobierno y los sectores productivos consensuaron un proyecto de decreto para asegurar alimentos a los hondureños y convertir a Honduras en referente de la producción de granos básicos y así garantizar que no haya escasez de suministros durante la actual crisis provocada por el COVID-19 y en cualquier época del año.

Este decreto conlleva la obligación de que en dos días estarán ya las primeras medidas que ha trabajado la Mesa Agroalimentaria Nacional, detalló anoche el presidente Juan Orlando Hernández en cadena nacional de radio y televisión.

En menos de 30 días estará el plan de mediano y largo plazo, con el fin de convertir a Honduras en el referente de producción de alimentos de toda la región, exteriorizó.

“Este decreto, en base a la potestad extraordinaria que da la Constitución, es para que no falte alimento en su casa allá en la ciudad, allá en el campo, y después de esta pandemia surgir aún más fuertes”, resaltó el gobernante.

El presidente Hernández anunció el proyecto de decreto en una videoconferencia transmitida en la cadena nacional de radioy televisión en la que participaron el ministro de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara el productor y empresario Mateo Yibrín el expresidente del Cohep y Fenagh, Santiago Ruiz productor del sector de Jamastrán (El Paraíso), Jairo Aguilera, y el experto en producción y asistencia técnica, Raca Lardizábal.

El proyecto de decreto fue formulado gracias al trabajo de la Mesa Agroalimentaria Nacional integrada por el Gobierno y los sectores productivos del país y será presentado hoy ante el Congreso Nacional.

A continuación el texto de la cadena de radio y televisión transmitida anoche:

Palabras del ministro de la SAG, Mauricio Guevara:

Muy buenas noches, pueblo hondureño mi nombre es Mauricio Guevara, secretario en los despachos de Agricultura y Ganadería. Por instrucciones del señor presidente, Juan Orlando Hernández, el día de hoy hemos concluido con una jornada dura de trabajo, recogiendo el sentir y pensar de todo el sector agroalimentario del país.

Hemos tenido reuniones con el sector agroexportador, granos básicos, con el sector hortalizas, con el sector frutales, con el sector pesquero y el día de hoy hemos concluido la Mesa Técnica con los diferentes sectores.

El día de hoy estamos enlazados con una videollamada y a continuación le vamos a ceder la palabra a nuestro presidente Juan Orlando Hernández.

Palabras del Presidente Hernández:

Pueblo hondureño, buenas noches, muchas gracias al Ministro de Agricultura, Mauricio Guevara. En efecto, se viene trabajando desde hace ya algún tiempo en estas medidas que ahora el Consejo de Ministros ha recogido en las grandes líneas de un decreto muy importante en la historia del país y aquí quiero agradecer la participación de todos los diferentes sectores de la parte agroalimentaria hoy nos acompañan el señor Mateo Yibrín, de igual manera Julio Aparicio, Raca Lardizábal, Jairo Aguilera, Santiago Ruiz y también agradecer la participación de la designada María Antonia Rivera, Jorge Ulloa a la distancia, los agroexportadores, los también proveedores de insumos, entre otros sectores, el gremio de granos básicos.

Y yo quisiera decirles, hondureños, para que tengamos éxito en enfrentar esta pandemia es fundamental el aislamiento y para eso es necesario la cuarentena, pero no es posible la cuarentena si no hay alimentos en la casa de la gente. Por eso quiero agradecer a este grupo de hondureños que ha venido trabajando en conjunto y quiero dejarles en el uso de palabra a don Mateo Yibrín, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en la mesa de agroalimentos.

Palabras del productor Mateo Yibrín:

Muy buenas noches, pueblo hondureño. Primero que nada, quiero darle las gracias a todos los hondureños, médicos, enfermeras, policías y toda la gente que está a diario atendiendo a la población durante esta crisis.

Como coordinador del sector privado en la nueva Mesa Agroalimentaria Nacional, hemos venido trabajando con todos los sectores de la cadena desde hace 10 días para establecer acciones inmediatas que permitan el normal funcionamiento de toda la cadena agropecuaria. Después de la guerra que estamos librando contra el virus, vamos a entrar en una nueva guerra, una guerra por alimentos.

Para ganar la batalla contra la falta de alimentos debemos hacer producir a Honduras debemos hacerlo estimulando a quienes trabajan en el campo, con precios mínimos de garantía, con acceso a mercados y con financiamiento ágil y directo. Pedimos a todo el Estado hondureño actuar de inmediato, creemos que lo que se anuncia hoy se alinea con esta estrategia.

Palabras del expresidente del Cohep y Fenagh, Santiago Ruiz:

A todo el pueblo hondureño yo quiero darle tranquilidad que en el tema agroalimentario en estos momentos tenemos abastecimiento total de todos los productos nos hemos sumado al esfuerzo del Gobierno de cómo garantizar que el alimento llegue a los lugares donde va a ser consumido.

Las reuniones que hemos tenido para llegar a esto han sido muy arduas y se va a ir perfeccionando poco a poco yo sé que hay descontento, que mucha gente se queja que el alcalde tal no lo deja pasar, que el tránsito no está bien habilitado esta es una situación inédita que el país está viviendo y la vamos a ir perfeccionando poco a poco, pero hay que hacerlo rápido y en eso estamos contribuyendo.

Además, a los médicos y los policías que están en la primera línea de batalla, yo quiero también a los héroes anónimos que están en el campo trabajando, a los que transportan los productos, a los de la agroindustria de manufactura, los obreros, también felicitarlos por esto.

Yo creo que en el conjunto de medidas que se está tomando vamos a ser responsables todos los del sector y la parte gubernamental, juntos hacer que funcione esto implica facilitación administrativa, menos trabas, temas de financiamiento con la banca, la Ahiba, estoy seguro que se va a unir fuertemente a este esfuerzo para apoyarlo y todos los hondureños debemos de sumarnos.

Yo creo que vamos a encontrar una oportunidad después de que pase esta crisis, que todavía no ha llegado al pico, pero estamos trabajando incansablemente en el sector no nos paramos para garantizar que el pueblo hondureño no va a padecer hambre en ningún sector del país.

Palabras de Jairo Aguilera, productor y luchador del sector de Jamastrán, El Paraíso:

Buenas noches pueblo hondureño, señor presidente, señor ministro y los distinguidos acompañantes de esta videoconferencia.Creo que hoy es un día crucial, si se puede decir, especial, donde la mayoría del pueblo hondureño debemos demostrar la unidad, porque, como decimos, estamos luchando contra una pandemia, un virus, pero también, como dice el señor presidente, la parte alimenticia es vital y hoy por hoy el sector productor tiene que demostrar que somos buenos hondureños, y gracias a una política agresiva que diseñó para el acaparamiento de la reserva estratégica, hoy podemos decir que el Instituto Hondureño de Mercado Agrícola (Ihma) tiene la cantidad de frijol adecuada para solventar esta crisis y darle tranquilidad a las familias hondureñas y a las familias hondureñas, ya que la parte de frijol es un alimento básico en la dieta.

Pero no nos debemos confiar, tenemos que hacer una siembra masiva con la parte de los sistemas de riego, ya lo hemos dialogado con el señor ministro. No podemos esperar una siembra de primera, tendríamos un grano hasta el mes de agosto creo que se nos vuelve insostenible esta reserva del Ihma, no soportaría.

Entonces, es necesario que aprovechemos esa infraestructura de riego en las diferentes zonas del país y empecemos para que en 70 días tengamos una nueva cosecha de frijol y decirles que tengamos tranquilidad como dicen, el sector productor está haciendo su trabajo, el sector salud, la Policía y toda la cadena en sí de la población está haciendo su trabajo. Entonces, creo que es desesperante, pero le pedimos a la población que por favor aunque sean las medidas un poco drásticas, pero quedémonos en casa, de esta manera saldremos más adelante.

En nombre del sector frijolero y la Cámara de Frijol le damos gracias, señor presidente, por las oportunidades y creo que por hoy tenemos una política clara. El sector gubernamental, creo que están enlazados toda la parte financiera, la cadena de comercialización, el abastecimiento y que lleguemos con un producto justo a los consumidores.

Palabras del experto en producción y asistencia técnica, Raca Lardizábal:

Quería tocar el tema de que se van a hacer los esfuerzos con ese sector agrícola, que es tan importante para mantener la alimentación en estos días por venir, que vamos seguir trabajando incansablemente, metiendo nuevas tecnologías, logrando una mayor productividad y un costo unitario de producción más bajo para poder ser competitivos y volvernos la punta de lanza en Honduras, en Centroamérica, y estamos introduciendo los riegos por goteo Honduras el pionero, en realidad el puntero para la utilidad, y vamos a producir y que esté el pueblo tranquilo, que los hondureños somos capaces de producir el alimento, para que no tengamos escasez, ni vayamos a tener problemas.

Y quiero en realidad hacer un énfasis: agradecer a la Policía, a las enfermeras, a los doctores que, dicho sea de paso, mi hijo es doctor, está en el hospital de Tela, y están en primera línea para defender al pueblo hondureño y cuidarlo en este momento de enfermedad.

Y queremos agradecerle en realidad al Gobierno el esfuerzo que está haciendo para que podamos los agricultores hacer un esfuerzo muy grande y les solicitaría por favor que no salgan de casa, que se mantengan tranquilos en sus casas, que vamos a producirles ese alimento.

Palabras del Presidente Hernández:

Muy buenas noches, también en este esfuerzo ha contribuido mucho el Foro Nacional de Convergencia y en representación del sector palmero y de banano ha estado muy presente Héctor Castro, y en representación del Consejo de Sector Social de la Economía, Deisy Ibarra, y esperamos que mañana (hoy) cuando se presente el decreto ya ellos también nos acompañen, pero quiero hacer este agradecimiento de mi parte. Como lo he dicho antes, nadie escogió estar en esta situación, luchando contra un enemigo que arrebata vidas y hoy ya está haciendo las suyas en el país, pero estamos haciendo frente a esta crisis con entrega, esfuerzo. Estamos ante dos guerras: la salud y viene otra por los alimentos.

En la guerra por la salud, por la suya, la de su familia, está comprobado científicamente que lo mejor es aislarse, cuidarse, mantener las medidas de higiene, usar las mascarillas, lavarse frecuentemente con jabón.

La vida es primero y eso no es negociable todo lo que estamos haciendo es por su bien y por eso el toque de queda se ha ampliado hasta el 19 de abril ahora con más restricciones aún. Si estamos jugando los días más importantes de nuestras vidas, si no somos disciplinados y obedientes, habrá un incremento en los contagios y muertes debido a este virus por eso les hago un llamado a no bajar la guardia no nos dejemos. Hondureños, vamos a salir adelante.

Este decreto en base a la potestad extraordinaria que da la Constitución es para que no falte alimento en su casa, allá en la ciudad, allá en el campo y después de esta pandemia surgir aún más fuertes salvar vidas es nuestro compromiso, para eso la comida debe de estar en su mesa. Por eso hemos declarado prioridad nacional la producción de alimentos para abastecer el mercado nacional. Todas las tierras del Estado deben de estar listas, las que estén con las condiciones para producir estaremos construyendo, rehabilitando centros de acopio, silos, bodegas para almacenar granos básicos y alimentos.

Estamos asegurando al productor que cada producto tenga su precio justo por eso se instruye a Banasupro a que oriente todos sus esfuerzos a garantizar la compra de productos como ser maíz, frijol, vegetales, tubérculos, carne, entre otros, pero también estamos poniendo a disposición de los productores préstamos con tasas a través de Senprende y Banhprovi, y la banca nacional debe hacer lo mismo como nunca el bono tecnológico, en el apoyo al sector café, en fin, todo un paquete, y también tenemos que garantizar la asistencia técnica profesional del uso de tecnología de mejores prácticas.

También se está estructurando un proceso estándar de otorgamiento de permisos, licencias para el funcionamiento de toda esta cadena, con todo este aparato y el despliegue productivo esto debe de llevarnos a sobrellevar esta situación.

También requerimos de los sectores productivos usar los protocolos de bioseguridad para sus trabajadores y también para sus clientes.

Esta crisis mundial de alimentos nos obliga a ser un país autosuficiente que no nos vuelva a pasar nunca, por favor compatriotas, y además vamos a surgir como referentes en la región y los hondureños debemos de consumir lo nuestro.

Le reitero: salvar vidas es nuestra prioridad, salvar vidas es nuestra prioridad por eso tenemos que entender que, aunque sean tiempos difíciles, es justo preocuparse, pero si somos disciplinados y ordenados y seguimos al pie de la letra las indicaciones de aislarnos se le puede atender y podemos estar a tiempo de salvar la vida, y si no dio positivo también mantenerse en otro contexto, pero cada quien haciendo su parte, su aporte siguiendo la medidas como el uso de la mascarilla eso debe de ser generalizado en todo el país y de igual manera siguiendo al pie de la letra las indicaciones de la autoridad.

Y en este caso quiero pedirle especialmente a la banca, a las cooperativas, a las microfinancieras, apoyar con esa enorme cantidad de dinero que el Banco Central ha dispuesto para que le demos prioridad al agro porque si no, por mucho que la gente quiera mantenerse en su casa, si no tiene comida puede entrar en desesperación y por eso tenemos que garantizar este abasto.

También estoy convencido que a pesar de lo difícil que se nos viene esta va a ser una gran oportunidad para construir la Honduras, la nueva Honduras, en el nuevo orden de cosas, porque esto que nos trajo el coronavirus ha cambiado el mundo, el mundo será diferente tenemos que cambiar a nivel de la familia, de los países, pero también nosotros mismos, de eso se trata.

Este decreto conlleva la obligación de que en dos días estarán ya las primeras medidas que ya ha trabajado todo este grupo y otros compatriotas y en menos de 30 días estará el plan de mediano y largo plazo.

Tenemos que trabajar en paralelo la coyuntura y también convertir a Honduras en el referente de producción de alimentos de toda la región de esto se trata, así es de que, compatriotas, todos juntos, unidos, de la mano de Dios, vamos a salir adelante que Dios bendiga a Honduras.

Y los productores en primera línea al igual que policías, militares, médicos, enfermeras son los grandes héroes de este país. Apoyémoslos a todos como verdaderamente se merecen. Nuevamente, que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, buenas noches.