Grita Comayagua: “¡Tempranito, tempranito, a votar por Papito!”

“Honduras, dame la oportunidad de gobernar y te voy a demostrar con mucho trabajo lo que vamos hacer”, señaló este domingo Papi a la Orden en un multitudinario cierre de campaña en Comayagua.

Con su tradicional jean, camisa azul celeste y los burros de trabajo, el carismático líder del Partido Nacional aseguró que tiene clarita su hoja de ruta para administrar el país y aseguró que lo hará “con hechos y no palabras”.

“Tengo bien dibujada mi querida Honduras. He recorrido más de 40 mil kilómetros y sé lo que hay que hacer”, expuso Papi, al tiempo que aseveró que “me tienen firme para seguir trabajado por la agricultura y ganadería”.

Papi, quien compartió selfies y abrazos con cientos de personas, garantizó que cuando sea presidente trabajará fuerte por la salud, educación, transparencia, generación de empleos y apoyará a la parte productiva del país.

Pidió a los nacionalistas que este 28 de noviembre voten a “una sala raya por los diputados, porque si nosotros no tenemos esa fuerza en el Congreso Nacional, ¿de dónde vamos a sacar proyectos sociales de infraestructura, de salud, de educación? Necesitamos entrar con agallaje al Congreso”

CERO PREPOTENCIA

Miles de hondureños hicieron flamear con orgullo sus banderas azules y la blanca de la paz y fue ahí donde Papi les aseguró “que no les voy a fallar, sé lo que tengo que hacer”.

Agregó: “Cero prepotencia y triunfalismo y demostrar que Honduras quiere seguir viviendo en democracia y libertad”.

El público lo interrumpió con gritos de “¡Tempranito, tempranito a votar por Papito!”.

Faltan siete días de humildad y trabajo el 28 necesitamos paz y tranquilidad para Honduras. Los políticos debemos tener paz, serenidad y tranquilidad para poder esperar los resultados ese día sin movernos de la mesa de la urna –dijo.

Y allí fue otra vez interrumpido por los gritos de “¡Tempranito, tempranito a votar por Papito!”.