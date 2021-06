Habitantes de colonia 13 de Julio por fin tienen calle pavimentada tras 40 años de espera

En el marco del programa social Honduras Se Levanta, el presidente Juan Orlando Hernández entregó este lunes en la colonia 13 de Julio de la capital diferentes proyectos sociales, uno de ellos la pavimentación con concreto hidráulico de 180 metros lineales de calle.La construcción de esta obra de infraestructura vial beneficiará a los habitantes de este sector capitalino y zonas aledañas, su inversión fue de un millón 485 mil lempiras.Esta importante obra mejorará el acceso de las colonias 13 de Julio, San Miguel y alrededores.Pasaron 40 años para que los vecinos pudieran vivir este momento como una realidad. Las calles de la 13 de Julio no volverán hacer polvorientas gracias a la Administración Hernández.Honduras Se Levanta tiene como objetivo reactivar la economía a través de la generación de emprendimientos y microempresas además, generar empleos a través de la ejecución de infraestructura de obras locales y mejorar las condiciones de vida de los hondureños.“Lo que es de Dios es de Dios”Una vecina de la 13 de Julio, Filomena de Jesús Andino, no ocultó su felicidad ante la pavimentación de la calle.“Este pavimento lo estuvimos esperando por añales, pero mire: lo que es de Dios es de Dios, y esto le viene a cambiar la cara a nuestra colonia un montón, realmente estamos muy felices”, expresó Andino, quien también recibió un frízer por parte del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende) para impulsar su negocio de venta de charamuscas.“Me siento feliz. Casi 27 techos se han instalado, 15 pisos, calles y una casa que vamos a dar a una pareja de la tercera edad. Hemos avanzado y esta es mi colonia hermosa y queremos salir adelante. Gracias, presidente Juan Orlando Hernández, y a seguir trabajando por la 13 de Julio., indicó Carlos Gattorno, líder comunal de esta colonia.Sueño cumplidoEl presidente Hernández anunció la entrega de una vivienda digna para una pareja de la tercera edad y adelantó que la obra estará culminada a finales de este mes.La vivienda será para Emilio Molina López, de 75 años de edad, y María Sebastiana Cruz, de 71 años.De momento la casa de esta pareja es de madera y se encuentra en estado deteriorado, pero dentro de unos días será de cemento, con piso y techo digno.“Esto es un milagro, porque esta sorpresa no me la esperaba”, dijo doña María Sebastiana, mientras hacía un esfuerzo por no llorar.“Desde que tengo uso de razón he estado esperando esta vivienda, pero nunca pude por mis propios medios. Gracias presidente Hernández, porque gracias a él voy a tener mi casita”, expresó con alegría.AccionesEl gobernante aseveró que la ejecución de estos proyectos sociales se desarrolla con el objetivo de beneficiar a las familias hondureñas que han sido olvidadas en otras administraciones..Los de la 13 de Julio son tan hondureños como los de Las Lomas y por eso merecen tener esta calle, porque todos tenemos derecho a vivir mejor y por eso estamos aquí., recordó Hernández.Agregó que estamos haciendo estas intervenciones para reactivar la economía, cuídenlo que es parte del beneficio, aparte de la salud. Por eso, vamos a llegar a 600 intervenciones a lo largo y ancho del país y eso va a generar muchos empleos..Por otra parte, el mandatario recordó que el Gobierno seguirá impulsando programas como Becas 20/20, Vida Mejor, Agrocrédito 5.0, Crédito Solidario y Zonas de Empleo, entre otros.Las obras entregadas hoy en la colonia 13 de Julio se ejecutaron por una iniciativa del presidente Hernández y se han trabajado de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).Este es uno de los 24 proyectos que se han finalizado en el Distrito Central, favoreciendo a más de 60.750 personas, generando 325 empleos directos y 895 indirectos.La Fuerza de Tarea Honduras Se Levanta está compuesta por Sedecoas, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende).