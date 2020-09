Hasta el día de la inscripción de las planillas se conocerá si Nasry Asfura será candidato presidencial

El coordinador nacional de campaña del Movimiento Unidad y Esperanza, David Chávez, expuso hoy que hasta que se inscriban las planillas se conocerá si el actual alcalde de la capital, Nasry Asfura, conocido como Papi a la Orden, será el candidato presidencial por esta corriente nacionlista.

Según el cronograma electoral, el 13 de noviembre es la fecha máxima para que los movimientos se inscriban ante su autoridad partidaria, en donde pasan a análisis y luego, serán remitidos al Consejo Nacional Electoral (CNE), teniendo como límite hasta el 3 de diciembre.

Previamente, Chávez se refirió a la convocatoria a elecciones primarias e internas que hizo ayer el CNE, con esto se inicia el calendario electoral para la celebración de los comicios de marzo de 2021.

Como personas demócratas que creemos en la voluntad popular es importante para construir un nuevo proceso electoral, en función de eso el Movimiento Unidad y Esperanza se encuentra listo en los 298 municipios., sostuvo.

Añadió que con el entendido que vamos a una fiesta cívica donde el nacionalismo deberá escoger al próximo candidato a presidente, los candidatos a alcaldes e igualmente, la nómina de candidatos a diputados al Congreso Nacional..

El Movimiento Unidad y Esperanza es el que más simpatía levanta en el nacionalismo que está integrado por distintas mujeres y hombres con altos valores democráticos y que eventualmente el día de la inscripción se sabrá si Papi a la Orden va a ser el candidato de Unidad y Esperanza., aseveró.

Agregó que como siempre lo he manifestado, ¿a que buen hondureño no le gustaría que lo que ha hecho Papi en la capital, lo haga en el resto del país?, Papi es sinónimo de cambio, de transformación y de manos limpias además, es el único que tiene la capacidad de echarse al lomo este país para generar empleo..

El fin de semana trascendió un video en donde Asfura en medio de una reunión con correligionarios en Yoro, expresó que con el favor de Dios, sería el próximo presidente de Honduras.

Miren los valores que tiene Papi, primero lo pone en manos de Dios como buen cristiano y segundo, hemos hablado con él y en efecto, él dijo en el departamento de Yoro que si Dios le permitía postularse a la presidencia, él va a ser el próximo presidente de Honduras., retomó.

A lo anterior, sumó que Papi es quien goza de la confianza del nacionalismo y del pueblo hondureño porque la gente mira la obra y no es necesario andar haciendo aquellas campañas publicitarias..

La mejor campaña de Papi es el trabajo, sus burros, sus manos, su corazón que es inmenso que anda ayudando sin ver color político nosotros ya estamos preparando las distinta planillas y en su momento, el día que vayamos a inscribir la planilla a nivel electivo presidencial, él deberá hacer el anuncio ese mismo día., enfatizó.

*Dato*

• El 23 de diciembre el CNE emitirá la resolución de los movimientos registrados y que participarán en las elecciones internas.