“Hay que dialogar y entender que nadie es poseedor de la verdad”, sugiere Mauricio Oliva

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aseguró hoy que “vamos a tener reformas político-electorales” pues ya se ha avanzado mucho en ese tema y lo que falta es humildad para reanudar el diálogo.Lo anterior es parte del discurso que pronunció Oliva como presidenciable del movimiento nacionalista Juntos Podemos., durante su gira por Santa Rosa de Copán.El Congreso Nacional había previsto iniciar la discusión de la Ley Electoral esta semana, pero de nuevo la bancada de Libertad y Refundación (Libre) boicoteó la sesión virtual y no se conectó al sistema para empezar el debate sobre la iniciativa y los cinco artículos transitorios de los temas electorales y el censo para las elecciones primarias del 2021.El dirigente, sostuvo que “aquí no hay iluminados, aquí los que hay son hombres y mujeres comprometidos para buscar la mejor de las soluciones y para eso hay que tener la humildad de sentarse”.“Hay que sentarse en la mesa y entender que nadie es poseedor de la verdad, que hay más que una racionalidad para ver las cosas, pero que se pueden construir consensos”, sugirió.*Paciencia*

“Estamos conscientes que para eso se necesitará de mucha paciencia, de mucho respeto para que todos podamos salir adelante se habla que es un tema de redacción, yo creo que el problema es la actitud. Paciencia me va a sobrar y me sobrará, pero vamos a tener reformas político electorales”, sentenció.“La pandemia nos ha recordado que tenemos que volver a la salud, a la educación con más ahínco y vehemencia que nunca eso debe ser lo concreto en el próximo presupuesto nacional”, sugirió,“Yo me siento muy orgulloso de pertenecer al Partido Nacional de Honduras, este partido me ha dado muchos de los honores que ya muchos quisieran tener. Me hizo miembro de la mesa electoral, miembro del comité local, convencional, regidor de la Alcaldía de Choluteca, cinco veces diputado y soy el único que he sido dos veces presidente del Congreso Nacional”, destacó el dirigente nacionalista.Reconoció que “la república vive una hora difícil, pero para cada hora, para cada tiempo Dios tiene un hombre o una mujer para enfrentarlo y aquí hay hombres y mujeres para asumir este reto”.

• CN mantiene en suspenso la Ley Electoral por culpa de Libre