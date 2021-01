Histórica jornada de socialización del “Escudo contra el aborto en Honduras”

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y la Comisión Especial que dictamina el proyecto “Escudo contra el aborto en Honduras” que preside el diputado Tomás Zambrano, se reunió con representantes de la confraternidad evangélica, miembros de la Iglesia católica y el Comité Pro Vida, para socializar la reforma constitucional para no legalizar el aborto en el país.

El titular de este Poder del Estado, manifestó que: “Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta inédita jornada de consulta y discusión sobre lo que será la elaboración del dictamen del proyecto que tiene como finalidad reformar el artículo 67 de la Constitución con el fin de prohibir constitucionalmente de manera expresa el aborto, quien ha sido promovida por Mario Pérez como “Escudo contra el aborto en Honduras”.

Y agregó: “Este tema lo he tomado de manera frontal, lo definí desde el inicio de mi gestión como presidente del CN que lleva 7 años y cada oportunidad que he tenido he ratificado mi posición sobre este tema”.

Oliva desde hace muchos años ha visto las realidades sociales que han seguido otros países donde el tema de legalización del aborto ha causado una división profunda entre aquellos que piensan que el derecho de la madre está por encima del que está por nacer, permitiéndola a ella interrumpir la vida del que está por nacer.

“Creo en Dios por mi formación académica, por mis convicciones como ser humano no puedo estar con aquellos que piensan que en algún momento tendremos leyes que permitan el aborto en Honduras”, apuntó.

Para Oliva no se pueden fomentar acciones que generen división, siempre ha estado a favor del diálogo y el consenso, es por eso que:

“Considero que como sociedad debemos fomentar temas que en lugar de dividirnos, nos unan que lejos de sembrar el mal, nuestras acciones se orienten a proteger a los más vulnerables”

Oliva concluyó diciendo que: “No podemos permitir que sigan voces disonantes creyendo que Honduras seguirá los pasos del mal que han seguido otras naciones que han convertido un acto tan infame como quitarle la vida a un feto en crecimiento”.