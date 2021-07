Honduras habrá recibido tres millones de vacunas a final de mes

La jefa del Programa Ampliado de Vacunaciones (PAI) de la Secretaría de Salud, Ida Berenice Molina, informó que Honduras habrá recibido en total unos 3 millones de dosis contra el COVID-19 al finalizar este mes.

La quinta campaña de vacunación a nivel nacional es desarrollada por la Secretaría de Salud en favor de diferentes segmentos poblaciones como adultos entre 50 y 59 años de edad, taxistas, personas con enfermedades de base, discapacitados y sectores turísticos, entre otros.Recientemente, el país recibió 1.5 millones de vacunas Moderna donadas por Estados Unidos a través del mecanismo Covax y unas 59,670 de vacunas, de las 4.4 millones compradas a la farmacéutica Pfizer, las que ya están siendo administradas a los hondureños.La funcionaria dijo que “el país empezó las campañas de vacunación el 25 de febrero pasado, a principio fueron inmunizados trabajadores de salud y en realidad en todas las jornadas será incluido ese personal”, agregó.*Fuentes*“Pero, en resumen, desde el mes de febrero hasta el mes de junio se han recibido unos 2.6 millones de dosis a través de diferentes fuentes, algunas han sido donaciones, otras a través de compras bilaterales ya sea por la Secretaría de Salud o por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)”, precisó. Molina sostuvo que “no importa que las vacunas sean donadas o compradas, lo importante es que lleguen al país para dar respuesta a la población, en esta batalla contra el coronavirus”“Mientras tanto, están programadas a recibir más de 375 mil vacunas, las más recientes fueron unas 5 mil dosis donadas a la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem)”, agregó.“En total, esperamos al mes de julio haber recibido unos 3 millones de dosis, pero eso no significa que tres millones de personas serán inmunizadas”, aclaró.

Aseguró que “en estas vacunas el esquema es de dos dosis, lo que implicaría que se podrían inmunizar 1.5 millones de personas, de acuerdo al intervalo existente entre la primera y segunda dosis”.

Consideró “importante decirle a la población que no se están guardando las vacunas, obviamente ahora que se recibieron 1.5 millones de vacunas Moderna, se reserva el 50% de las mismas para garantizar que todos los que se están inmunizando hoy reciban la segunda dosis luego del intervalo de 28 días”.“Hemos realizado cuatro campañas de vacunación y en cada una de ellas se ha hecho una evaluación pues se requiere una planificación que involucra a quienes se inmunizará, dónde están, cuántos son y cuál es la estrategia a desarrollar”, finalizó.𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐞𝐧 𝐜𝐢𝐟𝐫𝐚𝐬(𝐒𝐢𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐚𝐥 𝟓 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐥𝐢𝐨)

-269,000 casos-93,480 recuperados-7,129 fallecidos

————————————————

Ministra de Salud*Esperamos recibir más vacunas para inmunizar al 81% por ciento de la población*#8212- Estamos optimistas y sabemos que vamos a salir adelante, dice Alba Consuelo Flores*Tegucigalpa, 6 de julio.* La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, manifestó que esperan que las industrias farmacéuticas envíen lotes de vacunas de manera más acelerada para vacunar lo más pronto posible al 81 por ciento de la población y lograr una inmunidad de rebaño.Son 14 millones de dosis de vacunas las que el Gobierno tiene aseguradas con distintas casas fabricantes para vacunar a 7 millones de hondureños.“Nosotros nos hemos propuesto vacunar el 81 por ciento de la población elegible, superar la meta mundial porque a nivel de todos los países la meta es vacunar el 70 por ciento de la población para lograr una inmunidad de rebaño”, expresó.“Nosotros vamos a vacunar el 81 por ciento, estamos muy optimistas, sabemos que las industrias farmacéuticas van a cumplir con el contrato que hemos establecido y vamos a salir adelante”, afirmó.Actualmente se desarrolla la quinta jornada de vacunación a nivel nacional, aplicando los 1.5 millones de dosis donadas por los Estados Unidos.A la fecha ya se ha vacunado casi a un millón de personas, durante el mes de julio se espera alcanzar los dos millones de inoculados.*Medidas*La funcionaria mencionó que no es tiempo de relajarse en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, puesto que el COVID-19 sigue contagiando y matando a muchas personas.Además llamó a la población a tener paciencia en cuanto a recibir su vacuna, ya que hay grupos priorizados con los que la Secretaría de Salud está avanzando.“Siempre estamos solicitando la contribución de la población, la vacunación es solo una estrategia, toda persona que se vacuna puede contraer el virus y puede transmitirlo”, señaló.“Hoy estamos obligados a cuidarnos mejor de lo que lo hemos estado haciendo, ya que hay variantes en el país que en este momento están circulando”, concluyó.*Dato*#8212 14 millones de dosis de vacuna recibirá el país entre todos los contratos firmados con distintas casas fabricantes

————————————————

Harry Bock:*En el Distrito Central se está aplicando la segunda dosis de AstraZeneca*#8212- Esto es para las personas que se aplicaron la primera dosis de esta vacuna entre el 6 y el 13 de mayo, explica*Tegucigalpa, 6 de julio.* El jefe de la Región Metropolitana de la Salud de Francisco Morazán, Harry Bock, informó que este día comenzaron con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca a los que se aplicaron la primera entre el 6 y el 13 de mayo.También se está aplicando la primera dosis de la vacuna Moderna a personas mayores de 60 años, personas de 55 a 59 años con algunos comorbilidad, discapacitados mayores de 12 años y trabajadores esenciales.“Estamos en la extensión de la quinta jornada de vacunación aquí en el Polideportivo de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras)”, dijo.“También estamos con la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca a toda aquella población de primera línea que se aplicó la vacuna del 6 a 13 de mayo”, indicó.“Desde el 6 a al 13 de julio estaremos aplicando la segunda dosis exclusivamente al personal inmunizado con AstraZeneca”, añadió.Aclaró que las personas que se aplicaron la primera dosis de Sputnik V no deben acercarse actualmente a los centros de vacunación porque aún no está lista la segunda dosis.Mencionó que “ahorita estamos aplicando la segunda dosis de AstraZeneca exclusivamente a personas que se aplicaron la primera dosis del 6 al 13 de mayo, además de poner la segunda dosis a los ancianos de cada una de las casas hogares y pacientes renales”.“Son un total de 10,500 dosis las que aplicaremos como segunda dosis de la vacuna AstraZeneca”, concluyó.*Dato*#8212- Aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca concluye el 13 de julio

_______________________________________

Anuncia vicerrector*Entre 5 y 6 mil empleados de la UNAH serán vacunados contra el COVID-19*#8212 Estos serán reintegrados de manera progresiva a sus labores a nivel nacional, dice Ayax Irías*Tegucigalpa, 6 de julio.* El vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Ayax Irías, manifestó que entre 5,000 y 6,000 empleados de esta institución serán vacunados contra el COVID-19.Esta será la primera dosis para que dentro de tres meses el personal, docente, administrativo y de todas las demás áreas sean reintegradas a sus labores presenciales.“Hoy y mañana estamos con una primera fase de vacunación a los empleados de la universidad”, manifestó.“Ya hay toda una organización estructurada para aplicar la primera dosis para que dentro de dos o tres meses ya la mayoría de los empleados universitarios estén inoculados y hacer la programación de reintegro progresivo a las labores presenciales”, indicó.El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la Secretaría de Salud han coordinado para inmunizar a estos empleados esenciales.*Cantidad*En ese sentido, Irías manifestó que “en la universidad hay entre 5,000 y 6,000 empleados, administrativos, de servicio y docentes”.“La vacunación se está programando por cada facultad, por cada centro regional, por cada unidad administrativa para atender en horarios específicos y no producir aglomeración”, expresó.“Ya hay todo un sistema bastante ordenado que la gente no tiene mayores dificultades y el proceso es de manera rápida, bajo las estrictas medidas de bioseguridad”, finalizó.*Dato*#8212 Entre 5,000 y 6,000 empleados de la UNAH serán inmunizados contra el COVID-19