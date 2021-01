Honduras implementa el programa Operador Económico Autorizado (OEA) que permitirá agilizar, facilitar y asegurar las transacciones de comercio exterior

El Gobierno de la República a través de La Administración Aduanera de Honduras da un paso trascendental en materia de competitividad y facilitación al lanzar este día el programa Operador Económico Autorizado (OEA), el cual es una iniciativa de facilitación de comercio liderado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que cuenta con los pilares de seguridad y facilitación, que promueve un comercio internacional confiable, seguro y legítimo.

El Director Ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, Juan José Vides, expresó, “El Programa Operador Económico Autorizado (OEA) es un programa que forja alianzas sólidas entre el sector público y privado, es gratuito y de aplicación voluntaria, y a través de él se habilita a las empresas que demuestran ser confiables en su gestión aduanera, en su comportamiento tributario y que garanticen seguridad en toda la cadena logística, obteniendo a cambio beneficios para la facilitación del despacho aduanero”.

Los operadores de comercio serán acreditados y certificados como OEA por la Administración Aduanera después de realizar una auditoría de la organización solicitante, verificando procesos y gestión administrativa, estados financieros, y el cumplimiento de estándares de seguridad.

Añadió, “Los OEA realizarán periódicamente autoevaluaciones para verificar el cumplimiento de normas de seguridad e implementación de buenas prácticas en sus relaciones comerciales, de forma que aseguren que sus políticas y procedimientos internos proporcione las garantías correspondientes para sus envíos internacionales”.

Por su parte la Designada Presidencial María Antonia Rivera, dijo “La Aduana de Honduras hoy en día afronta nuevos retos y responsabilidades que van más allá de la recaudación de ingresos como ser la facilitación y agilización del comercio lícito y la protección de la seguridad nacional”.

“Con la vigencia del Programa Operador Económico Autorizado (OEA), el cual es un avance más de la Administración que dirige muy acertadamente el Presidente Abogado Juan Orlando Hernández, quien ha delegado en un gran equipo esta importante labor que no solo brindará competitividad a las instituciones si no que al sector empresarial principalmente en este proceso de reactividad económica” detalló.

Entra tanto Selvin Lemus, Experto Residente en Administración Aduanera del Centro de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), acotó “Esto que está pasando ahora en Honduras es una muestra clara de modernización aduanera y confianza entre el sector privado y la Administración Aduanera algo que es fundamental para poder evolucionar, algo que es loable de felicitar a la Aduana y las empresas que están creyendo en el programa”.

“Los motivadores para la evolución de las aduanas pueden ser muchos, pero mencionaré cinco entre ellas la evolución del comercio exterior, la innovación tecnológica, Aduanas Facilitadoras que ejercen control, las crisis como ser la que estamos en ella ahora la pandemia por el COVID-19 y desastres naturales que aceleran proyectos de digitalización y la evolución de los riesgos y amenazas” argumentó el experto del FMI.El diseño de certificación propuesto para Honduras es simplificación aduanera y protección y seguridad, y en su primera fase iniciará con los eslabones de importación y exportación, con el propósito de fomentar las mismas para promover el crecimiento económico del país y beneficiar a las empresas nacionales a través del aumento de la competitividad y la actividad económica.

Posteriormente se trabajará en la inclusión de los demás eslabones de la cadena logística y demás autoridades de control que intervienen en el despacho de las mercancías al programa OEA, con el fin de que los operadores certificados puedan percibir mejores y mayores beneficios.

Sandra Corcuera, Especialista senior en temas aduaneros y comercio en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expositora de uno de los foros felicito a las autoridades de Honduras y sector privado por este logro porque de alguna manera alinea a Honduras a los estándares internacionales del marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y acuerdo de Facilitación de Comercio, uno de los retos es lanzar un programa en medio de una pandemia dijo en su intervención.

En su participación como panelista Doris Alicia Madrid, Sub Directora Ejecutiva de la Administración Aduanera de Honduras manifestó “La implementación del Programa Operador Económico Autorizado fue una decisión difícil, poder lograrlo en un corto tiempo con todo este entorno por los acontecimientos actuales como ser la pandemia por la COVID-19 y desastres, definitivamente sin las alianzas estratégicas no hubiéramos podido realizar”.

La Representante del sector privado, Helui Castillo, Directora Ejecutiva de la Federación de Entidades Privadas de Centro América, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP) y Gerente de política comercial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), indicó “La implementación del OEA es muy acertado ya que ha sido un trabajo en conjunto, nos permite que al momento de adaptar las nuevas herramientas sean más fácil para el sector privado, porque han sido parte de la creación de este instrumento, ya lo sentimos como nuestro, lo defendemos y aplicamos, y somos viejos guerreros a la espera que se pudiera aplicar”.

Entre otros beneficios que se han establecido para los OEA podemos mencionar: procedimientos expeditos de aforo, examen físico o revisión documental atención prioritaria en el despacho de la carga e inspección preferente en las instalaciones participación en talleres, congresos y seminarios para OEA asignación de un Especialista OEA para resolver y coordinar asuntos aduaneros, mismos que pueden traducirse en mejoras en la competitividad y nuevas oportunidades de crecimiento.

El lanzamiento fue oficializado de manera virtual contemplándose el desarrollo de tres foros dirigidos y moderados por expertos nacionales e internacionales en los cuales se abordaron la Evolución de las aduanas a nivel mundial y su vinculación con el programa Operador Económico Autorizado (OEA), Perspectivas del sector privado sobre el programa OEA y Experiencia de Empresas Certificadas OEA y ¿Cómo la certificación OEA ha beneficiado su logística y sus actividades comerciales?.