“Honduras necesita acudir a un proceso electoral con un sistema que refleje y garantice transparencia”: Ebal Díaz

El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, manifestó hoy que “Honduras necesita acudir a un proceso electoral que refleje y garantice transparencia y la participación de toda la ciudadanía”.

Díaz se refirió al tema electoral durante la ceremonia de celebración de las Fiestas Patrias realizada hoy en el Campo Parada Marte, y además informó que se está desarrollando el proceso de contratación de personal que trabajará en los hospitales móviles.

El funcionario remarcó que “Honduras no merece otra vez unas elecciones como las de 2017 eso no le gustó a ningún hondureño, no nos gustó a nosotros y por eso hemos venido trabajando en las reformas electorales”.

Recordó que en 2018 se realizó un diálogo con el acompañamiento de las Naciones Unidas por cerca de 10 meses, tomando en consideración 165 recomendaciones que fueron enviadas al Congreso Nacional y que fueron propuestas en la mesa de diálogo.

Que reine la sensatez

El funcionario reconoció que Honduras requiere un proceso eleccionario que permita que todos los pobladores puedan ser parte del mismo y que esté fortalecido con el reconocimiento que concede la nitidez.

“El país necesita las reformas (electorales) y necesitamos ir a este nuevo proceso electoral, con un sistema electoral que refleje y garantice transparencia, participación de toda la ciudadanía, pero, bueno, eso ya está en el Congreso Nacional y esperamos que se apruebe”, manifestó Díaz.

Refirió que él no puede acusar a determinado sector de no querer aprobar las reformas electorales, “y yo más bien voy a estar de parte de los procesos de diálogo, y algunos grupos presionan, pero es parte del estira y encoge, pero al final ojalá que reine la sensatez, y si se piensa en Honduras se va a llegar rápido a los acuerdos”.

Por el contrario, según Díaz, “si se piensa en los temas o intereses particulares y de partido será difícil, pero demos el espacio al Congreso Nacional, porque hay un buen liderazgo del presidente (Mauricio) Oliva, y esperamos que salga lo que todos estamos esperando”.

Debate de altura

Al consultarle los medios de comunicación sobre la solicitud hecha por el presidente Juan Orlando Hernández a los partidos políticos, de efectuar una campaña política de altura, estimó que “el debate siempre se va a dar y es normal, pero lo que se espera es que en el debate se salga del ambiente de odio y confrontación que divide a la familia hondureña”.

“Esperamos que sea un debate de altura, de propuesta, de ideas, y no de descalificaciones porque eso no le hace bien a la democracia”, dijo Díaz.

Señaló que “todos los funcionarios del Poder Ejecutivo trabajaremos desde las competencias que se tienen para asegurar que el próximo proceso electoral tenga todas las garantías que sean necesarias”.

Asimismo, dijo que lo que se busca es que el pueblo hondureño participe en el próximo proceso electoral, “y que quien gane, alcalde, diputados o próximo presidente, no sea cuestionado, buscando que tenga el respaldo y el reconocimiento de todas las instituciones políticas que, aun perdiendo, reconozcan en el proceso electoral el mecanismo para dilucidar las diferencias ideológicas que se tengan”.

Contratación de personal para hospitales

Sobre los hospitales móviles, Díaz refirió que “visité los lugares donde iban a ser instalados y luego empezó el proceso para la instalación, y creo que ya se han solventado, y esperamos que pronto ya puedan ser utilizados por todos los hondureños”.

Afortunadamente, dijo, al bajar la presión hospitalaria por la labor de los centros de triaje,“da un poco de tiempo para que puedan ser instalados y que el pueblo hondureño los pueda utilizar muy pronto al máximo de sus capacidades”.

Díaz informó que “en estos momentos se trabaja en la contratación de personal que trabajará en los hospitales y se está decidiendo quién los va a administrar”.