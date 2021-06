Honduras Se Levanta lleva empleo, dinero al bolsillo y beneficios de Vida Mejor a colonia Santa Eduviges

La emoción y la alegría estaban a flor de piel este lunes entre los pobladores de la colonia Santa Eduviges, de Comayagüela, al recibir 148,60 metros lineales de calle pavimentada, techos y pisos dignos, ecofogones, sistemas de riego, refrigeradoras, estufas, molinos y máquinas de coser, entre otros beneficios.Las acciones realizadas por el Gobierno mediante la fuerza de tarea Honduras de Levanta en esta colonia ubicada al sur del Distrito Central fueron supervisadas por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, durante una visita casa por casa..Me alegra mucho lo que está haciendo la fuerza de tarea, esto es Vida Mejor. Todos somos iguales ante Dios, pero unos viven en mejor condiciones que otros y en la Santa Eduviges por años estuvieron abandonados y hoy queremos que ustedes sepan que de parte del Gobierno nuestro son prioridad uno, por eso estamos aquí., indicó el mandatario tras el recorrido.El gobernante supervisó la finalización de la construcción de 148,60 metros lineales de pavimento, la instalación de 24 techos, así como la entrega de ecofogones y pisos de cemento entre las familias más vulnerables de este lugar en la capital del país.“Estamos contentos de estar entregando este primer trabajo de esta calle pavimentada de concreto, significa que trabajó mucha gente para que esto se terminará. Hoy miramos aquí el concreto hidráulico pero muchos acarrearon la arena, el cemento y todo lo que es la parte del concreto, cada componente, porque el país necesita empleo, necesita ingresos”, expresó.Mediante esta intervención también se dio el respaldo a 22 emprendedores y microempresarios para generar dinero en sus bolsillos con sus negocios, para lo cual se les entregó equipo y utensilios.Además, el Gobierno entregó un total de 40 sistemas de riego y 4 picadoras de pasto a productores del municipio, con lo que refuerzan sus procesos de producción y eso les permite generar empleo en sus comunidades.40 años de esperaMarlene Flores, residente de la colonia Santa Eduviges, dijo que, después de 40 años de vivir aguantando polvo en el verano y lodo en el invierno, por fin un mandatario puso los ojos en este lugar y hoy tienen calles dignas.“Soy adjudicataria de la colonia Santa Eduviges desde hace 40 años y me dolía que esta calle la habían dejado por fuera, pero hoy tenemos calle. En todo este tiempo nadie nos había visitado”, manifestó mientras un grupo de niños jugaban frente a su casa, en la calle recién pavimentada.Para Flores, esta es la mejor parte de la visita del gobernante, acciones que benefician a toda la comunidad.“Con la calle ahora entra el comercio aquí antes no entraba nadie porque decían que esta calle era horrible, ni los taxistas entraban a sacar o dejar a alguien en alguna emergencia”, comentó.Dijo que así se lo expresó al presidente Hernández, cuando llegó a su casa. “Esta es una colonia que se merecía tener su calle terminada”.Doña María Antonia Rodas también compartió con el gobernante.“No había desayunado y aquí vine a comerme una tortilla con queso, en la tortillería de doña María Antonia”, comentó el mandatario.Por su parte, la señora dijo que está agradecida con el equipo de trabajo que hoy llegó a sus manos, una máquina para hacer tortillas, así como otros utensilios útiles para su emprendimiento, además de la palabra del presidente Hernández de que el Gobierno le ayudará a construir una casa.Justicia socialEl presidente de la República ha sido enfático en su política de justicia social y este lunes lo reiteró en la entrega de beneficios en el marco de Honduras Se Levanta.“Queremos que no exista diferencia entre una colonia de los que más pueden, como allá en Tegucigalpa, Las Lomas, con la calle que ustedes pueden tener aquí”, indicó.La inversión total en esta colonia, mediante las diferentes acciones de las instituciones del Gobierno es de 2.516.776,02 lempiras.Hernández reflexionó sobre las dificultades que viven los hondureños: “Como todos los países del mundo, la pandemia nos ha afectado fuertemente, el bolsillo, la economía de la gente y luego también los dos huracanes”, recordó.Este es el vigésimo séptimo evento realizado en el marco de esta fuerza de tarea que integra a las Secretarías de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS), de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), de Agricultura y Ganadería (SAG) y del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE).A nivel del departamento de Francisco Morazán, Honduras Se Levanta ha beneficiado a cerca de 70.000 familias mediante la ejecución de 24 proyectos en colonias, barrios y aldeas donde la fuerza de tarea ha llegado.Estas intervenciones se traducen en unos 700 empleos directos y unos 1.235 empleos indirectos, la reactivación de la economía a través de la generación de emprendimientos y micro empresas y el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía beneficiada.