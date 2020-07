Honduras Solidaria entrega alimentos a 35 organizaciones del sector social de la economía

Tegucigalpa. A través de la Operación Honduras Solidaria, el Gobierno de la República entregó bolsas de alimentos a 35 organizaciones del sector social de la economía, de más de 100 miembros cada una, que han sido afectadas por el confinamiento y la inactividad económica por la pandemia de covid-19.

A bordo de vehículos particulares, pero con estrictas medidas de bioseguridad, los representantes de cada grupo llegaron a las bodegas de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) para llevar a sus agremiados las Bolsas Solidarias con comida y productos de higiene.

La tercera etapa del programa Honduras Solidaria en su mecanismo centralizado inició el lunes de la semana pasada y atiende de forma directa Tegucigalpa, Choluteca, San Pedro Sula, Villanueva, Choloma y La Ceiba.

La entrega también tiene un mecanismo descentralizado, que se ejecuta mediante las transferencias que el Gobierno de la República ha realizado a 292 alcaldías.

Virginia Hernández, quien vino desde Lepaterique en representación de una asociación de campesinos, llevó alimento para 130 familias y dijo que le agradecemos mucho al Gobierno porque es de mucho beneficio y toda la gente dice que está muy agradecida con el Gobierno..

La Asociación de Estilistas y Barberos es otra de las agrupaciones que recibió ayuda debido a que resiente el retroceso de la reapertura inteligente de la actividad económica.

Victoria Aceituno, quien llegó a recoger las Bolsas Solidarias en representación de más de 142 personas de ese gremio, dijo que nosotros vivimos el día a día y nos están ayudando con esta Bolsa Solidaria..

Añadió que debido a la situación de la pandemia los miembros del gremio están entre comemos o nos contagiamos ya hemos perdido colegas estilistas y barberos debido al alto contagio..

Aceituno le envió un mensaje a la población: Esto no es un juego. Hay personas que saben que tienen el virus, son asintomáticos y andan en la calle regando el virus como si nada..

No es justo. Si no tiene nada que hacer en la calle, no salga. Sin necesidad de empuñar un arma anda matando gente con el virus., dijo la estilista.

En esta tercera entrega de Honduras Solidaria también benefició a un grupo de empleados de una fábrica de muebles, cuyo representante, José Luis Lemus, llegó a retirar el alimento.

Son como más de 50 personas que están felices con este alimento porque no tienen trabajo y están mal económicamente por esta pandemia., expresó Lemus.

El joven agradeció al Gobierno por tomarlos en cuenta ya que son emprendedores que viven también del día a día.

El coronel de Infantería Juan Rubén Girón, supervisor de la entrega, dijo que estamos desde la semana pasada trabajando específicamente con el sector social de la economía, tanto en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca..

Agregó que este lunes atenderemos a 35 grupos organizados en esta bodega de El Pedregal, en la bodega de la San Miguel y Las Palmas..

El oficial dijo que en las próximas semanas, en una o dos semanas, se continuará la entrega a las colonias y solo alistan los últimos detalles..

El coronel Girón dijo que aún se planifica el mecanismo de entrega y adelantó que podría cambiar debido al alto grado de contagios que existe en las colonias.

En esta tercera fase de la Operación Honduras Solidaria se llegará 3.6 millones de personas, según el ministro de Educación y comisionado de abastecimiento para las regiones afectadas por la emergencia de coronavirus, Arnaldo Bueso.

En total más de 750 mil familias se beneficiarán en la tercera entrega de Honduras Solidaria, que equivale a 3.6 millones de personas igual número se benefició en la primera e igual en la segunda entrega, esto solo con el mecanismo centralizado., detalló Bueso recientemente.