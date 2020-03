Honduras Solidaria ha entregado alimentos a 8.578 familias pobres de la capital

La Operación Honduras Solidaria que lleva a cabo el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha entregado un total de 8.578 suministros de alimentos a familias vulnerables de la capital que no pueden obtener ingresos debido al toque de queda por le emergencia causada en el país por el COVID-19,

Con Honduras Solidaria, que es una iniciativa del presidente Hernández ejecutada por las Fuerzas Armadas y otras instituciones, se tiene previsto beneficiar con alimentos y artículos de higiene personal a 800.000 familias que representan 3,2 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad.En comparecencia de prensa en el Servicio de Emergencias 911, autoridades responsables de la operación detallaron anoche que en los primeros tres días, entre miércoles y viernes, se entregaron alimentos a familias de las colonias Los Pinos, Villanueva Norte y 3 de Mayo, y a locatarios de los mercados de la primera y séptima avenida, en el Distrito Central.Honduras Solidaria también abarca en su primera fase a San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca, y se extenderá al resto del país.En la comparecencia de prensa participaron el ministro de Educación y comisionado para Abastecimiento de Regiones Afectadas, Arnaldo Bueso el director ejecutivo del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), Luis Colindres, y el coronel Juan Girón, quien es jefe de la operación en campo por parte de las Fuerzas Armadas.Además, participó el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Omar Rivera, cuya institución es veedora de Honduras Solidaria, junto a las iglesias católica y evangélica, organizaciones comunitarias y de la sociedad civil.EntregasHasta la fecha se han entregado 8.578 suministros de alimentos a igual número de familias y grupos en condición de vulnerabilidad, que se distribuyen así:▪ Colonia Los Pinos: 5.185▪ Colonia Villanueva Norte: 1.400▪ Colonia 3 de mayo: 1.600▪ Maleteros aeroportuarios: 111▪ Mercados 1° amp 7° Avenida: 282Aporte valiosoEl secretario ejecutivo del Fonac, Omar Rivera, destacó el aporte valioso de la institución castrense para entregar los alimentos a las familias más vulnerables del país.“Hemos podido constatar la robustez y el trabajo eficiente de las Fuerzas Armadas en la entrega y el adecuado proceso de focalización de estas comunidades en donde se encuentran muchos de los sectores más vulnerables del país”, destacó Rivera.“Ratificamos públicamente el compromiso que tiene la sociedad civil de continuar respaldando esta operación de Honduras Solidaria para que 800.000 familias a lo ancho del territorio nacional reciban una ración alimenticia, como se tiene programado”, agregó Rivera.Reconoció el aporte de la sociedad civil, las iglesias y dirigente comunitarios, quienes han visto que la entrega de los sacos de alimentos se ha desarrollado de manera transparente.Esto no es políticoRivera advirtió que Honduras Solidaria se desarrolla en aras de ayudar a las familias que viven en situaciones vulnerables y no para hacer campañas políticas.“Hemos podido identificar algunos riesgos importantes a destacar. El primero es el interés de algunos hondureños que pretenden politizar esta acción, contrario a la decisión del Gobierno de la República de beneficiar sin distingo de partido a los beneficiarios de esta operación de Honduras Solidaria”, indicó Rivera.Por lo tanto, recalcó, “es importante que ellos desde este planteamiento de la sociedad civil sepan que es inaceptable para nosotros que se pretenda manipular este programa y desnaturalizar el buen propósito que tiene de beneficiar a los más pobres y aquellos que como consecuencia del toque de queda han interrumpido su actividad económica y no reciben ingresos”.Medidas estrictasEl coronel Juan Girón apuntó que “nuestro lema es que (la población) permanezca en casa, que un soldado acompañado de un veedor llegará a su puerta a entregarle su paquete solidario”.El director ejecutivo de Senprende, Luís Colindres, adelantó que se tomarán medidas más estrictas para que “esta ración de alimentos llegue a las personas que más lo necesitan y a las personas que más son afectadas”.El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, exhortó a la población hondureña a mantener el orden y la calma.“Por favor, permanezcan en casa, que las Fuerzas Armadas llegarán a sus casas a entregarle este paquete de alimentos tenga a mano su cédula de identidad y eviten aglomeraciones”, pidió Bueso.