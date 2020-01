Honduras va en ruta de ser el gigante del emprendimiento, acceso a vivienda, seguridad, turismo y agro de Centroamérica

Tegucigalpa. En la instalación de la tercera legislatura del Congreso Nacional, el presidente Juan Orlando Hernández resaltó los logros alcanzados en lo que va de su Administración y afirmó que Honduras se convertirá en el gigante de Centroamérica en emprendimiento, acceso vivienda, seguridad, turismo y agro, entre otros campos.A continuación se resalta parte del discurso del presidente Hernández:Siempre que vengo aquí me trae extraordinarios recuerdos. Llegué por primera vez cuando era muy joven, y como todo joven, tenía miles de sueños en la cabeza, entre ellos, el de construir un país más justo, organizado, solidario, en paz y, sobre todo, con mayor seguridad para su pueblo.Fíjense bien: si hemos logrado que Honduras dejara de ser el país más violento del mundo, reduciendo a la mitad las muertes por cada cien mil habitantes, si hemos logrado sacar a San Pedro Sula y Tegucigalpa de la lista de las ciudades más peligrosas del mundo, yo sé, yo creo, que nosotros somos capaces de alcanzar cualquier meta, y darle a nuestra gente la calidad de vida que se merece.El año pasado Honduras escribió una nueva página en la historia democrática. Dimos pasos agigantados en materia de reformas políticas agradezco siempre a la comunidad internacional por sus aportes, a los ciudadanos de Honduras que participaron en diferentes mesas y sobre todo este Congreso Nacional fue el escenario de grandes acuerdos alcanzados.Ustedes, diputadas y diputados de todas las bancadas, han demostrado que sí se puede. Por eso yo vengo como hondureño a reconocérselos y a reconocer el liderazgo de un hombre conciliador como el presidente Oliva. Por eso con nombre y apellido mis felicitaciones a todas las bancadas de Libre, del PINU, DC, Liberal, Alianza Patriótica, los independientes y en especial la bancada de mi partido… PARTIDO NACIONAL…Este año 2020 debemos avanzar en un nuevo sistema electoral y comprometernos a cumplir las normas de la ética política, respetando la voluntad del pueblo hondureño.Quiero también anunciar que en este Gobierno estaremos entregando al pueblo hondureño dos nuevos grandes hospitales, incluido un nuevo hospital acá en la capital y el del Sur en Choluteca.Después de 10 años de tener sus puertas cerradas, nos lo propusimos y lo hicimos abrimos para atender con dignidad a nuestra niñez y me refiero al Hospital de Especialidades Pediátricas María.La mora quirúrgica se redujo a cero en trece centros hospitalarios del país y Honduras se convierte en referente al tener el mejor Hospital de Niños Quemados, único de Centroamérica a ese nivel de calidad y el que nos ha permitido atender con los más altos estándares a héroes nacionales como nuestro bombero Ever Velásquez y recientemente a Wilson Berríos, quien está recibiendo tratamiento en Boston y cuenta con todo nuestro apoyo y oraciones.En estos seis años de Gobierno, logramos reducir en más de 50% las muertes violentas. Muchos decían que era imposible. Sin embargo, esta lucha va a continuar contra los narcotraficantes, maras y pandillas, bandas criminales les reitero que los seguiremos buscando hasta debajo de las piedras para capturarlos y enviarlos a la justicia.También con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), construimos un sistema de lucha contra la corrupción. Cumplida esa etapa, hoy seguimos adelante, impulsando un nuevo sistema integral por la transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad, pero basado en el fortalecimiento institucional, con buenas prácticas, asesoría internacional y con la participación beligerante y atenta de la ciudadanía. Porque nuestra lucha contra la corrupción no se detiene, nuestra lucha por la transparencia no se detiene.Agradezco al Congreso Nacional por haber aprobado nuestra iniciativa de Ley de Incentivos a la Micro y Pequeña Empresa.Fíjense ustedes: las Mipymes nos generan más del 70% de los empleos en Honduras, sin embargo, solo apenas el 3% tenía acceso a préstamos del sistema financiero. Esto NO está bien, no es justo. No puede seguir así.Tenemos disponibles más de 3,000 millones de lempiras para que ningún hondureño se quede con las ganas de poner su negocio propio y el que ya lo tiene que lo mejore a través del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) (grábense este nombre porque lo van a escuchar a lo largo y ancho del país: Senprende). Vamos a acompañarlos en todo ese proceso para que usted, compatriota, pueda ser dueño de su propio negocio, usted sea su propio jefe.Cuando comenzamos en nuestro Gobierno priorizamos la vivienda. Con un programa que le llamamos EL SUEÑO DE SER DUEÑO hemos construido a lo largo y ancho del país más de 25 mil viviendas como ningún otro Gobierno lo había hecho en la historia, desde viviendas donadas a las familias más necesitadas, como los programas de apoyo a la vivienda social mediante bonos, y a la clase media a través de subsidios a tasa de interés, logrando una tasa histórica para préstamos de vivienda de 8.7% al año.Por otro lado, gracias diputados por haber aprobado el proyecto que les envié, de alivio de deuda. La gente ha estado altamente endeudada y eso es desesperante. Yo tuve la oportunidad de hablar con tanta gente una profesora de Valle, en la planilla del Ministerio de Educación aparece con su sueldo original de 22 mil lempiras, apenas le depositaban al mes 11 lempiras. Cuando yo la llamé por segunda vez le dije a la profesora cuánto se puede liberar de su salario con el alivio de deuda con Inprema: son alrededor de los 11 mil lempiras. Ella no podía contener sus lágrimas, porque para mantener a su familia ella salía en la tarde a vender achinería. Yo quiero que seamos conscientes ese alto endeudamiento que tiene nuestra sociedad es agobiante, es la esclavitud moderna y una bomba de tiempo altamente peligrosa.Yo hoy les digo a los bancos privados, cooperativas, institutos de previsión: procedan cuanto antes a otorgar los beneficios de la Ley de Alivio de Deudas.Prometimos que íbamos a tener las mejores carreteras de la región, los mejores aeropuertos, puertos y lo estamos logrando.Estamos invirtiendo más de 56,000 millones de lempiras en toda la infraestructura productiva y social, incluida la terminación de corredores vitales que son claves para el desarrollo social y económico del país (Corredor Logístico, Corredor Pacífico, Corredor de Oriente, Corredor Turístico y Corredor de Occidente), cada uno con el acompañamiento de la iniciativa por la transparencia en la infraestructura pública.Pero no nos queremos quedar ahí. También daremos mantenimiento a 3,500 kilómetros de carreteras secundarias y pavimentaremos los accesos a centenares de comunidades hacia las cabeceras municipales y zonas productivas.También vamos a desarrollar proyectos de Infraestructura productiva, beneficiando a 48 mil familias a nivel nacional.Hoy Honduras compite como principal destino turístico de la región, ofreciendo a nacionales y extranjeros: sol, mar y playa, arqueología, gastronomía, culturas vivas, pueblos con encanto, turismo religioso, aviturismo, valles y montañas.Tenemos a la fecha seis distritos turísticos que se han convertido en un extraordinario atractivo y fuente de desarrollo económico para el micro, pequeño y mediano empresario.Lo que más me enorgullece es ver que ahora nuestros compatriotas viajan por Honduras los fines de semana y durante las vacaciones. Hemos desarrollado una gran plataforma de turismo interno, lo que fue el primer paso para construir la gran plataforma de llegada de extranjeros sin precedentes.Hoy los cruceros más grandes del mundo llegan a Roatán y Trujillo con miles de turistas tenemos por primera vez en la historia dos aeropuertos certificados internacionalmente, Roatán y San Pedro Sula, aeródromos. La construcción del nuevo aeropuerto internacional de Palmerola marcha sobre ruedas, generando empleo y despertando la esperanza de los vecinos de la región central del país.Honduras se levanta como un gigante del turismo de Centroamérica, generando empleos, despertando esperanza, y seremos soporte para nuestros vecinos de la región.Cada vez tenemos más líneas aéreas llegando a Honduras. No solo de Canadá, Europa y Estados Unidos, también de Guatemala.Hondureños, apoyemos a los cafetaleros. Es inconcebible que según el IHCAFE tengamos 60 mil trabajadores cortando café entre guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses en nuestras fincas cortando café, por falta de mano de obra hondureña.Están en peligro de perderse el 60% de las cosechas de café. Ayudémosle. Hay trabajo, hay oportunidades en Honduras. Como Gobierno ya los estamos apoyando y tenemos una hoja de ruta.Seguiremos potenciando todos los sectores productivos del país, construyendo más cosechadoras y represas de agua para consumo y producción de alimentos y avanzando a paso acelerado hacia las nuevas técnicas de agricultura inteligente (casa malla, macro túneles e invernaderos), sistemas de riego, asistencia técnica y financiera de primer mundo. Promoviendo centros de investigación e innovación para agregarle valor a la producción agrícola, como ya lo estamos haciendo en Comayagua y en 140 municipios ya los pequeños productores hondureños están entregando alimentos frescos a los niños de las escuelas y eso genera economía.Solo para el agro estarán disponibles 3 mil millones con un fondo de garantía que va a permitir prestamos en condiciones nunca antes vistas, porque para nosotros la prioridad esta en producir alimentos para los hondureños, máxime ante la crisis de cambio climático, para tener alimentos todo el año y no depender de nadie más. Eso se llama seguridad alimentaria. Además, hemos acercado los productos frescos a la población a través del programa Del Campo a la Mesa (Ferias Lempirita).No puedo irme sin antes decirles que somos uno de los países más afectados por el cambio climático y de no llegar la respuesta de los famosos Fondos Verdes del clima, nosotros no podemos esperar y hemos decidido enfrentarlos solos.Vamos a reforestar 80.000 hectáreas de cuencas hidrográficas y zonas afectadas por quema, tala y gorgojo, porque el 98 % de los incendios son provocados por el hombre y eso no puede ser.Vamos a sembrar más de 35 millones de árboles (en 1,818 hectáreas) provenientes de los 12 viveros que tenemos a nivel nacional. Esta gran dinámica para reforestar y restaurar nuestros bosques ya nos está generando MILES DE EMPLEOS.Ahora les hablaré por un tema muy sentido por todos los hondureños y me incluyo.Hace un tiempo atrás prometimos que íbamos a refundar el sistema eléctrico de Honduras y quiero aclarar que este problema fue heredado por mi Gobierno, pero como siempre digo, ¿quién dijo miedo? Asumimos la responsabilidad de enfrentar, luchar y resolver este problema que nos aqueja a todos por igual. En reestructuración del sistema eléctrico no hay marcha atrás. Se acabó la fiesta, porque los intereses de Honduras son superiores.Honduras debe tener un sistema moderno y confiable, que pueda suministrar un servicio sostenido y de calidad, a precios justos para el consumidor.Tenemos el mandato de que se cumpla la Ley de la Industria Eléctrica y en ese sentido estamos facultados para actuar en el mejor interés del pueblo hondureño.Yo quiero agradecerle al Poder Judicial, porque los avances en seguridad no hubieran sido posibles sin el apoyo decido de ustedes gracias, presidente. De igual manera a los fiscales del Ministerio Público, a la distancia un saludo al fiscal Oscar Chinchilla y a todo su equipo y de igual manera a los alcaldes, diputados y al pueblo hondureño.En el 2010 recibimos un país en situación de calamidad, de desesperanza y no le arrugamos la cara a los problemas. 6 años después, Honduras es diferente.Señores, los que quieren detener esta marcha no lo van a logran, no nos detendrán. Aquí estamos y aquí seguimos. Y además, Honduras hoy vive un momento histórico.Les extiendo a todos mi mano para que avancemos juntos, para que dejemos a un lado las diferencias y nos convirtamos en un solo equipo por Honduras, Finalizo diciendo.