Hugo Maldonado: Irresponsables dirigentes magisteriales al usar niñez como bandera política

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, calificó de irresponsables a los dirigentes magisteriales al usar a la niñez como bandera política.Recientemente, el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, autorizó el retorno semipresencial y voluntario a clases en algunos centros de enseñanza de 154 municipios de Honduras donde el contagio del COVID-19 es muy bajo o la pandemia está controlada. En el sector privado las clases empezarán el 16 de agosto porque va adelantado en ese proceso desde hace un tiempo y en el público el 26 de agosto.Sin embargo, el magisterio ha puesto como condición para volver a las aulas semipresenciales, que se vacunen a todos los docentes, personal administrativo de los centros educativos y alumnos a fin de evitar un contagio masivo.Maldonado dijo que “yo le digo al dirigente magisterial Daniel Esponda que no sea tan irresponsable al utilizar como bandera política a la niñez de nuestro país”.“Aunque no es que yo esté de acuerdo o no con el gobierno, pero creo que debemos actuar todos en una misma dirección para ver como recuperamos el tiempo perdido en educación”, puntualizó.“Si me tocara a mí tomar una decisión de enviar o no a mis niños a clases no será por lo que diga Esponda, sino porque soy responsable de la salud de mis hijos”, dijo.“Realmente, y lo digo con mucho respeto por los buenos maestros, sólo una profesora de uno de mis cuatro hijos que van a la misma escuela, se ha dignado en responder a una de las consultas formuladas por uno de los niños”, reveló.“Además, no es cierto que los docentes han estado cumpliendo las ocho, cuatro o cinco horas laborales, eso no es cierto”, señaló el dirigente.“Tampoco es cierto, con mucho respeto a los dolientes, que algunos maestros hayan muerto por COVID-19 por estar dando clases virtuales o por visitar a los menores en sus casas”, recalcó.