Iglesia Católica: Esta crisis la vamos a superar si todos ponemos de nuestra parte

El portavoz de la iglesia Católica, Juan Ángel López, aseguró que “esta crisis la vamos a superar si todos ponemos de nuestra parte”.Ayer se decretó toque de queda a nivel nacional para evitar que las personas salgan de sus casas y evitar la propagación de Covid-19.Hasta ayer se confirmó que ocho hondureños portan el virus, todos están recibiendo asistencia médica y se encuentran estables.“Debemos ser conscientes de que esta crisis la vamos a superar si todos ponemos de nuestra parte”, dijo.“No es un asunto que le corresponde únicamente al Gobierno, sino que a todos”, indicó.Además mencionó que “esto está en nuestras manos, el cuidado que tenemos de la higiene, de quedarnos en casa para que el contagio no se haga mayor”.*Pánico*Muchas personas no han acatado la medida de quedarse en sus casas, lo que los obliga a entrar en pánico y llenarse de preocupación.En ese sentido, López recomendó que “no hay que caer en el pánico, no hay que caer en la desesperación, tenemos que ser prudentes”.“Nos han dicho que no nos aglomeremos en grupos de más de 50 personas y vemos que en los centros comerciales hay cantidades mayores que estas, entonces tenemos que ser conscientes del manejo de nuestra salud”, reiteró.A lo anterior añadió que “aunque usted no se sienta mal, no tenga ningún síntoma, también puede ser portador del virus”.Las iglesias han decidido suspender sus reuniones religiosas en continuidad a la ordenanza del gobierno de evitar la aglomeración de personas.

*Dios*Además expresó que este es el momento oportuno para buscar a Dios y dejar que sea él quien tome el control de sus vidas.“No solo en este momento, debe ser una actitud permanente, los que estamos en las manos de Dios sabemos que estas cosas ocurren, pero sabemos que es pasajero”, señaló.“Sin caer en fanatismo, es bueno que esto se vuelva una oportunidad para que aquellos que han estado alejados recuerden la necesidad que tienen de Dios “, agregó.“Vivir una crisis sin Dios no es lo mismo que vivirla con Dios, conscientes de que en él está la fuente de la vida y la esperanza, entonces cambia la manera en cómo podemos proceder”, finalizó.