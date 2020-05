Iglesias evangélicas afinan protocolo para reanudar actividades presenciales

Las iglesias evangélicas afinan su protocolo de bioseguridad, para que una vez aprobado por las autoridades, poder reanudar actividades de manera presencial, inteligente y responsable en medio de la pandemia del Covid 19.

El pastor Gerardo Irías, dijo que en primera instancia han coincidido en que se deben seguir todas las medidas de seguridad formuladas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

El gobierno inició los pilotajes encaminados a reaperturar de manera gradual e inteligente salones de belleza, barberías, iglesias y la industria de la construcción, bajo estrictos protocolos de bioseguridad y han dado buenos resultados.En ese sentido, Irías comentó que “sabemos que esos protocolos los están manejando varios sectores y no son sólo para las iglesias”.

Una vez que nosotros terminemos de afinar nuestro protocolo “se lo presentaremos a Sinager para que lo revise y lo apruebe”, agregó.

*Mascarilla*

Desde luego, “vamos a mantener todas las recomendaciones como el de usar mascarilla, lavarse las manos y el distanciamiento social de un metro y medio, entre una y otra persona”, precisó el religioso.

Los templos no estarán llenos pues unicamente asistirá un menor número de personas, quienes estarán separadas una de otra, según el pastor.

Dijo estar consciente que la situación no será igual que antes, “pero lo importante es que las iglesias estarán abiertas”.

“Las iglesias son hospitales adonde llegan las personas que sufren problemas espirituales o morales”, destacó.

La gente llega desanimada o frustrada por la grave situación generada por el Covid 19 y ahí se le atiende, comentó.

Lamentó que, en algunos casos, la gente se ha quitado la vida, pues no ha podido superar la pandemia.

Es ahí en donde las iglesias juegan un importante papel a fin de salvar vidas., finalizó.