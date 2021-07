INA no está cediendo funciones a una empresa “fantasma”

El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara, aseguró que esa institución no está cediendo funciones a una empresa “fantasma”, sino que ha entrado en una fase de modernización.Así reaccionó el funcionario, luego que el diputado pinuista, Luis Redondo, denunció que el Congreso Nacional pretende entregar el INA a una empresa “fantasma” y que eso sería peor que lo que se hizo con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes).En ese sentido, Lara dijo que “ese es un tema que ha estado generando mucha agitación en el país, especialmente dentro de la gente que espera que tengamos mejor seguridad jurídica”.Recordó que “en mayo pasado firmaron un convenio de donación de un software que nos ayudará mucho en el desarrollo del proceso agrario en el país”.“El INA es una institución que tiene mucha información valiosa en el tema de tierras y la misma se nos está perdiendo”, afirmó.Registro“Para el caso, tenemos el registro agrario en que el aparato que lo maneja ya no existe en el mercado, ya no hay repuestos y poco a poco estamos perdiendo información”, agregó.“En eso, se presentó la empresa del Norte y se empezó a trabajar en el proyecto y luego se suscribió un convenio de donación y sin ninguna condicionante a favor del INA”, aclaró.“Quiero aclarar que si nosotros no hubiéramos aceptado esa donación, ese inversionista se hubiera ido para otro país, quiero reiterar que el INA no está perdiendo ninguna competencia”, puntualizó.Sostuvo además que “la empresa no manejará ningún título de propiedad, puesto que nosotros no estamos cediendo ninguna función ni competencia de la entidad”.“De manera que nosotros vamos a seguir manejando los títulos, por puro desconocimiento se está especulando sobre ese tema o por política porque ya vienen las elecciones y hay que generar discusiones para sembrar la inseguridad en el país”, según el funcionario.

“Cada vez que el INA otorga un título de propiedad, éste se le entrega al beneficiario, es decir, es un proceso que se desarrolla con todas las de ley, así que no le veo sentido a esa denuncia”, concluyó.

Dato

INA tiene 22 mil títulos de propiedad