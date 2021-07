INA rescindirá contrato de donación por falta de confiabilidad de la empresa “Del Norte”

Ante una serie de dudas generadas por parte de la empresa “Del Norte” el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara, dio a conocer que se ha tomado la decisión de elaborar un oficio dirigido al Congreso Nacional, con el objetivo de pedir la cancelación del contrato.

El funcionario, explicó que de igual manera se enviará a la Presidencia de la República para que no sea sancionado.

“Quiero informar a la ciudadanía, a la empresa privada, al sector campesino y a todas las personas que mantienen una relación con la institución que estamos renunciando a la suscripción de este contrato para beneficio del país”, dijo el funcionario.

Lara Buezo lamentó que hayan surgido dudas, pues lo que se buscó “Es un buen proyecto y lo que estaba planteado en el contrato, el país y el INA lo necesitaban para realizar un ordenamiento jurídico y salvaguardar la información de la institución, la tecnología de este software fue lo que llamó nuestra atención”, aseguró.

El Director de la institución, aclaró que en ningún momento se iba a entregar la información del INA a esta empresa como se especuló en su momento, “el Instituto de la Propiedad hace años instaló el Sistema Unificado de Registros (SURE), con el cual se corrigieron muchos problemas”.

Sostuvo además que “estamos enviando las notas para revertir la firma de este contrato porque la empresa no es confiable, ya que se utilizó información falsa para acreditar el contrato de donación”.

Preocupación

Según el titular de la entidad agraria, “La preocupación que se tiene en la institución es que se pierdan archivos, ya que no están digitalizados y debido a ese motivo se accedió a firmar este contrato con la empresa para la donación del software”.

En la actualidad el Instituto reporta cambios significativos, “cuando asumimos esto era un caos, para buscar un expediente eran semanas y ahora se ubica en minutos, necesitamos más tecnología, el tiempo lo requiere”, puntualizó.

“El contrato se revierte, no vamos a continuar a pesar de que no se ponía en peligro nada, pero se tenía la preocupación de que la representación legal de la empresa no estaba clara”, concluyó.