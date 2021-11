Inauguradas modernas instalaciones de Edificio Judicial en Camasca

Con el objetivo de optimizar y brindar un servicio jurídico de mayor calidad a los pobladores de Camasca, en el departamento de Intibucá, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, inauguróeste vierneslas instalaciones del nuevo Edificio Judicial de este municipio.



Al acto asistieron, además del mandatario Hernández el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, autoridades municipales y diputados, entre otros.



Con este nuevo edificio los pobladores de Camasca y alrededores se beneficiarán con la modernización y mayor rapidez en lo que a sus procedimientos judiciales se refiere.



Hernández destacó que con la construcción de estos modernos inmuebles del Poder Judicial se está beneficiando enormemente a sectores del país que habían sido olvidados por otros gobiernos.



“Estamos dejando atrás el olvido de los pueblos que por mucho tiempo fueron relegados”, afirmó.



Además, el mandatario felicitó el trabajo hecho por la Corte Suprema de Justicia al evitar el pago de alquileres o rentas de inmuebles con la rehabilitación y creación de nuevos espacios que acercan más la justicia a la población.



La Corte Suprema de Justicia ha hecho una gran labor para deshacerse de los pagos de alquileres, como hicimos también en el Centro Cívico Gubernamental, y eso es de alabar”, destacó.



Más de 4,9 millones de lempiras fueron los invertidos por el Poder Judicial para la realización de este novedoso edificio, el cual vendrá a optimizar los espacios de atención al público y circulación inteligente del flujo de personas, entre otros beneficios.



El inmueble consta de un área de 211 metros cuadrados de construcción y forma parte de un totalde nueveedificaciones similares inauguradas en este año en varios lugares del país.



Asimismo, mientras realizaba su intervención, el mandatario agregó que en un acto de justicia hacia la población “hoy me tocó hacer justicia para hombres y mujeres que han estado en la primera línea contra la pandemia, a quienes no se les otorgaba los nombramientos a ellos y se debe hacer justicia”.



Por eso “el lunes próximo se estarán entregando unos 1.000 acuerdos, de 10.000”, para trabajadores de la salud de primera línea que han estado bajo contrato, detalló.



Una alegría para los usuarios



El presidente de la CSJ, Rolando Argueta, destacó que para el Poder Judicial no solo es una alegría el hecho de contar con nuevas instalaciones modernas en diferentes partes del país, sino una gran alegría para los usuarios que recibirán un mejor servicio judicial.



Ver este edificio con oficinas dignas para los colaboradores causa alegría y felicidad, no solo por los empleados, sino también por los usuarios del sistema de justicia del país”, afirmó.



Ver esta edificación es un estatus de alegría y felicidad, porque los buenos espacios generan motivación y satisfacción”, expresó.



Argueta detalló que con la modernización de este sistema “hoy los funcionarios estarán en un edificio propio que ofrecerá mejores condiciones para los usuarios, mostrando otra forma de administrar justicia”.



Asimismo, el magistrado de la CSJ Edin de la O Ramos indicó que el nuevo edificio judicial de Camasca reafirma el compromiso hacia la población de los tres poderes del Estado.



“Hoy nos sentimos alegres de poder ser testigos de esta obra, y reafirmar el compromiso de los poderes del Estado por contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores de Camasca”, exteriorizó.



Mientras que la juez de Paz de Camasca, Bessy Ramos, comentó que esta obra “marcará un antes y un después en la historia de Camasca.

Es una obra realizada en grande, en favor de los pobladores, para que puedan acceder a la justicia sin ningún obstáculo y perjuicio..



En el presente año han sido inaugurados los edificios judiciales de Cane y Santa Ana en el departamento de La Paz de Quimistán, departamento de Santa Bárbara de Lepaera, en el departamento de Lempira de La Venta, en Francisco Morazán de San Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca, y el Juzgado de Paz de Concepción, Ocotepeque.