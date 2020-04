Iniciativa de Mauricio Oliva de liberar el mercado energético es respaldada por sindicato de la ENEE

Como una iniciativa “altamente social” calificó Miguel Aguilar, presidente del sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la propuesta del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, de liberar el mercado energético y que se compre la energía a quien venda más barato.

“Una liberación del mercado energético, vendrá a ayudar en alta medida al pueblo hondureño”, opinó Aguilar.

El mensaje del presidente Oliva -agregó- me parece altamente social y que bueno que el Congreso Nacional meta en agenda el tema energético, porque es uno de los de mayor urgencia”.

Para Aguilar, quien tiene 30 años de experiencia laboral en la ENEE, la empresa estatal ya no aguanta ese modelo de imponer los contratos negreticos que ahora mismo tienen.

“No puede privilegiarse ningún tipo de tecnología y despreciarse otra que está más barata, porque lo que al final lo que se quiere es que se baje el costo de la tarifa de energía eléctrica”, recalcó.

Para Aguilar, en medio de esta emergencia y partiendo el panorama mundial es ahora que se deben de tomar decisiones enmarcadas en beneficio de la población.

CREE reflejará baja del precio del petróleo en factura eléctrica

Tras el anuncio del presidente Oliva, quien se reunió con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), que la misma reflejará en la próxima factura de energía eléctrica de abril, la baja en el precio del petróleo, Aguilar lo tilda de una buna decisión para el país.

“Traspasarlo para finales de abril fue una buena decisión, porque puede bajar el ajuste de combustible en la factura de abril”.

En su momento, el presidente Oliva expresó “ya he platicado con los generadores de energía y el Poder Ejecutivo para llegar a un acuerdo donde el Congreso Nacional contribuirá a crear un instrumento financiero para pagar deudas a los productores de energía”.